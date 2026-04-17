ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก "ออง ซาน ซูจี" 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

เมียนมา ลดโทษจำคุก "ออง ซาน ซูจี" 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

รัฐบาลเมียนมา ประกาศลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” อดีตผู้นำวัย 80 ปี ลง 1 ใน 6 หรือราว 4 ปีครึ่ง พร้อมลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

รัฐบาลเมียนมาประกาศลดโทษจำคุกให้กับ ออง ซาน ซูจี อดีตผู้นำประเทศวัย 80 ปี โดยทนายความส่วนตัวออกมายืนยันผ่านสำนักข่าวต่างประเทศว่า ทางการเมียนมาได้ปรับลดโทษลง 1 ใน 6 หรือคิดเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง จากโทษจำคุกเดิมทั้งหมด 27 ปี

ออง ซาน ซูจี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ต้องเจอกับความผิดหลายข้อหา ไม่ว่าจะเป็นการยุยงปลุกปั่น การทุจริต การโกงเลือกตั้ง และการละเมิดกฎหมายความลับของทางราชการ กลุ่มพันธมิตรของออง ซาน ซูจี ประเมินว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนมีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อกีดกันอดีตผู้นำออกไปให้พ้นทาง

ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนและต้องจับตากันต่อไปว่า ทางการเมียนมาจะอนุญาตให้ออง ซาน ซูจี รับโทษจำคุกในระยะเวลาที่เหลือ ด้วยการเปลี่ยนมาตรการเป็นการกักบริเวณภายในบ้านพักแทนการอยู่ในเรือนจำหรือไม่

สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของเมียนมารายงานว่า การลดโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีคนใหม่ อนุมัติการอภัยโทษให้กับนักโทษจำนวน 4,335 คนทั่วประเทศ ถือเป็นการประกาศอภัยโทษครั้งที่ 3 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามธรรมเนียมปฏิบัติเมียนมามักจะมีการอภัยโทษนักโทษเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันเอกราชในช่วงเดือนมกราคมและเทศกาลปีใหม่ในช่วงเดือนเมษายน โดยโฆษกรัฐบาลเมียนมายังไม่ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นผู้นำการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยของออง ซาน ซูจี เมื่อปี 2564 เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้ประเทศเมียนมาตกอยู่ในภาวะความวุ่นวายทางการเมืองอย่างหนักมาจนถึงปัจจุบัน

ล่าสุด มิน อ่อง หล่าย เพิ่งชนะการเลือกตั้งและขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวขาดความเสรีและไม่ยุติธรรม

ที่มา: THE STRAITS TIMES

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

