เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน
รัฐบาลเมียนมา ประกาศลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” อดีตผู้นำวัย 80 ปี ลง 1 ใน 6 หรือราว 4 ปีครึ่ง พร้อมลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน
รัฐบาลเมียนมาประกาศลดโทษจำคุกให้กับ ออง ซาน ซูจี อดีตผู้นำประเทศวัย 80 ปี โดยทนายความส่วนตัวออกมายืนยันผ่านสำนักข่าวต่างประเทศว่า ทางการเมียนมาได้ปรับลดโทษลง 1 ใน 6 หรือคิดเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง จากโทษจำคุกเดิมทั้งหมด 27 ปี
ออง ซาน ซูจี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ต้องเจอกับความผิดหลายข้อหา ไม่ว่าจะเป็นการยุยงปลุกปั่น การทุจริต การโกงเลือกตั้ง และการละเมิดกฎหมายความลับของทางราชการ กลุ่มพันธมิตรของออง ซาน ซูจี ประเมินว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนมีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อกีดกันอดีตผู้นำออกไปให้พ้นทาง
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนและต้องจับตากันต่อไปว่า ทางการเมียนมาจะอนุญาตให้ออง ซาน ซูจี รับโทษจำคุกในระยะเวลาที่เหลือ ด้วยการเปลี่ยนมาตรการเป็นการกักบริเวณภายในบ้านพักแทนการอยู่ในเรือนจำหรือไม่
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของเมียนมารายงานว่า การลดโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีคนใหม่ อนุมัติการอภัยโทษให้กับนักโทษจำนวน 4,335 คนทั่วประเทศ ถือเป็นการประกาศอภัยโทษครั้งที่ 3 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามธรรมเนียมปฏิบัติเมียนมามักจะมีการอภัยโทษนักโทษเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันเอกราชในช่วงเดือนมกราคมและเทศกาลปีใหม่ในช่วงเดือนเมษายน โดยโฆษกรัฐบาลเมียนมายังไม่ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นผู้นำการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยของออง ซาน ซูจี เมื่อปี 2564 เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้ประเทศเมียนมาตกอยู่ในภาวะความวุ่นวายทางการเมืองอย่างหนักมาจนถึงปัจจุบัน
ล่าสุด มิน อ่อง หล่าย เพิ่งชนะการเลือกตั้งและขึ้นเป็นประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวขาดความเสรีและไม่ยุติธรรม
ที่มา: THE STRAITS TIMES
ติดตาม The Thaiger บน Google News: