เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา
โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี จูเนียร์ หรือ RFK Jr เปิดเผยในหนังสือเล่มใหม่ว่า เขาเคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา เป็นคนชอบซากสัตว์มาก
เมื่อวันที่ 16 เมษายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี จูเนียร์ หรือ RFK Jr รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยผ่านหนังสือของเขาว่าครั้งหนึ่งเขาเคยตัดอวัยวะเพศของแรคคูนตัวผู้ที่ตายแล้ว เพื่อเอาไปศึกษาต่อ
โดยช่วงหนึ่งของหนังสือ นายเคนเนดี เล่าว่าเขายืนหน้ารถยนต์ที่จอดอยู่บนถนน I-684 ในรัฐนิวยอร์กเพื่อตัดอวัยวะเพศของแรคคูน เพื่อนำไปศึกษาต่อ โดยลูกของเขารออยู่บนรถด้วยความใจเย็น
นางอิซาเบล วินเซนต์ ผู้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวเล่าว่า นายเคนเนดี ชื่นชอบในการศึกษาและเก็บสะสมซากสัตว์ ครั้งหนึ่งเธอเคยเดินทางไปเกาะลองไอส์แลนด์ และเขาหยุดเก็บดูศพของนกนางนวล พร้อมกล่าวอีกว่าเขาจะเก็บซากของนกเพื่อนำกะโหลกของมันไปสะสม ซึ่งเขายอมแวะข้างทางแม้ว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบก็ตาม
นอกจากนี้ในหนังสือยังระบุอีกว่าเขาเคยใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดซากศีรษะของวาฬที่เกยตื้นและติดไว้บนหลังคารถยนต์ของเขา รวมไปถึงเคยทิ้งศพของลูกหมีไว้ในสวนเซนทรัลปาร์คเพื่อทำให้เหมือนกับว่าลูกหมีตัวดังกล่าวถูกรถจักรยานยนต์ชนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามสำนักข่าว TMZ ได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่าอวัยวะเพศของแรคคูนอยู่ไหนแล้วและเขาทำอะไรกับมัน ซึ่งนายเคนเนดีไม่ตอบแต่แค่หัวเราะตอบกลับกับคำถามของนักข่าว
