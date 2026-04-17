อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนหลังกำแพงผู้ผันตัวมาถ่ายทอดอุทาหรณ์ชีวิตเตือนใจวัยรุ่น
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กาลครั้งหนึ่ง By โค้กซีโร่ โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียของ อาจารย์หนุ่ม ซันตาน่า โดยระบุข้อความว่า “ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ “อาจารย์หนุ่ม ซันตาน่า” แม้ร่างกายจะจากไป แต่ความดีและความทรงจำจะคงอยู่เสมอ หลับให้สบายครับ ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่ภพภูมิที่สงบสุข”
สำหรับ หนุ่ม ซันตาน่า อดีตนักเลงกลับใจ จากเด็กหนุ่มอยุธยาที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยความคึกคะนองตามวัย ก้าวพลาดจนถูกจองจำครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง 18 ปี และต้องเผชิญกับโลกหลังกำแพงอีกหลายต่อหลายครั้งจากเส้นทางอาชญากรรม ในช่วงบั้นปลายเขาได้ผันตัวมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความทุกข์ยากในคุก ใช้ความผิดพลาดในอดีตมาเป็นแสงสว่างนำทางให้คนอื่นไม่ให้หลงทางผิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB กาลครั้งหนึ่ง By โค้กซีโร่
