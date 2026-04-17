หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร จี้รัฐบาลเร่งตรวจสอบ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ผมได้ฟังคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราแทบจะสรุปได้ว่า ขณะนี้มีขบวนการโกงน้ำมันของชาติ พอจะสรุปสาระได้คือ
1.โรงกลั่นผลิตน้ำมันดีเซล ในเดือนมีนาคม กลั่นเพิ่ม 200 ล้านลิตร และstockน้ำมันดีเซลของโรงกลั่นทั้ง 6 โรงกลั่น จากปกติ 1200 ล้านลิตร มีการจ่ายออกอีกประมาณ 500ล้านลิตร สองส่วนนี้ที่จ่ายเพิ่มจากโรงกลั่น ประมาณ 700 ล้านลิตร เพื่อส่งไปยังคลังจ่าย และส่งต่อไปปั๊มน้ำมัน
2.ปรากฏว่าทางปั๊มน้ำมันได้รับแจ้งว่า โควต้าน้ำมันดีเซลได้รับลดน้อยลง มีประชาชนไปต่อคิวต่อแถว เพราะปั๊มไม่มีน้ำมันให้เติม jobber ไม่ส่งน้ำมันไปยังปั๊มอิสระหรือปั๊มหลอด สามารถสรุปได้ว่าน้ำมันจ่ายออกจากโรงกลั่นมากกว่าปกติ แต่น้ำมันไปไม่ถึงปั๊มเพื่อบริการประชาชน
3.หน้าปั๊มไม่มีน้ำมันดีเซลให้เติม แต่ในภาพรวมประเทศ น้ำมันมีเพียงพอ น่าจะมีสาเหตุ
3.1มีการรั่วไหล
3.2มีการกักตุนเกร็งกำไร เพื่อไปรอขายในราคาที่สูงขึ้น
4.ได้รับการยืนยันว่า เงินจากกองทุนน้ำมันนั้นติดลบประมาณ 60,000 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม เจตนาของกองทุนน้ำมัน คือต้องการชดเชยราคาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่มีการทุจริตไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่
5.น้ำมันดีเซลบางส่วน ที่ได้รับการอุดหนุนจากเงินกองทุนน้ำมัน แต่มีการลักลอบน้ำมันส่วนนี้ไปขายต่างประเทศ
6.ใบกำกับในการขนส่งน้ำมันโดยเฉพาะดีเซล ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ออกจากโรงกลั่น ข้อมูลไม่ตรงกันในหลายๆหน่วยงาน
7.ตัวเลขปริมาณน้ำมันดีเซล จากปลายทาง งอกขึ้นมา มากกว่าปริมาณน้ำมัน ที่ออกมาจากโรงกลั่น
8.บริษัทน้ำมัน แบรนด์ใหญ่ 6 บริษัท ทั้งที่มีโรงกลั่นเป็นของตนเอง และไม่มีโรงกลั่นเป็นของตนเอง มีการกักตุนน้ำมันร่วม 30 ล้านลิตร ก่อนน้ำมันขึ้นราคา6บาท(รอยต่อวันที่25-26มีนาคม) เฉพาะคลังจ่ายที่ลำลูกกา
ในเบื้องต้นที่ฟังคำแถลง จะพบว่า มีขบวนการโกงน้ำมันของชาติเกิดขึ้น มีขบวนการโกงเงินจากกองทุนน้ำมันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้าน้ำมัน สร้างความเดือดร้อน สร้างความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมหาศาล พวกเราจะช่วยกันตรวจสอบ เพื่อปกป้องประโยชน์ของชาติต่อไป”
