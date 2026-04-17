พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย
พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์บูลลี่ปมพิการซ้ำเติมลูกสาว แคปหลักฐานปรึกษาทนาย ลั่นล็อกโปรไฟล์หนีก็หาตัวเจอ
จากกรณีที่ “น้องทับทิม” อินฟลูเอ็นเซอร์สาว ซึ่งเป็นผู้พิการแขนขวาแต่กำเนิด ถูกชายที่ชื่อว่า “นายยศกร” หรือ แบงค์ มีพฤติกรรมด้วยการคุกคามและบูลลี่ด้วยการส่งข้อความล้อเลียนอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ 2 ปี จนทำให้ น้องทับทิม มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่และต้องดรอปเรียนเนื่องจากไม่กล้าเข้าสังคม
โดยก่อนหน้าทางคุณพ่อของน้องทับทิม เผยในรายการโหนกระแสว่า ลูกสาวไม่ได้รู้จักกันมาก่อนพร้อมกับทางครอบครัวของน้องทับทิมยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด พ่อปฏิเสธการรับคำขอขมาจากผู้ปกครองของนายยศกร ครอบครัวขอปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ล่าสุดคุณพ่อของน้องทับทิม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pana Suttineum ระบุว่า “ผมเห็นเมนต์นี้แล้ว พูดไม่ออกเลยครับคุณอย่าคิดว่าคุณล็อคโปรไฟล์แล้วผมหาตัวคุณไม่เจอนะครับอะไรของคุณครับอยู่ ๆ มาว่าเด็กพูดไม่ออกจุกจริง ๆ ครับ”
จากภาพที่โพสต์ปรากฏข้อความของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่มีการระบุว่า “จะพิการแต่ใจยังอยากโชว์” ขณะที่คุณพ่อของน้องทับทิม ได้พิมพ์ข้อความตอบกลับไปว่า “ผมรับไม่ได้เลยครับที่คุณโพสต์ขอแคปไว้ปรึกษาทนายนะครับ มันแรงไปครับ” ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้ล็อกโปรไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อมาได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เช่น “งงมาก จะบูลี่ เพื่ออะไร คนเราก็แปลก สู้ๆนะครับ” , “พิการก็คน จะเหยียดเผื่อ คุณอ่ะส่องกระจกดูตัวเองก็ไม่มีวันมองเห็นความพิการทางใจของตัวคุณได้หรอก” , “สู้ ๆ คุณพ่อและน้องทับทิม คนแบบนี้แย่มาก ๆ คุณพ่อจัดการสอนให้รู้จักบทเรียน”
