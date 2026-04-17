หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

หนุ่มโชว์กร่าง อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวย สส.จัดปาร์ตี้โฟมให้เด็กเล่นวันสงกรานต์ สั่งปิดงาน-รื้อซุ้มออก บอกขว้างถนน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ ชายหัวเกรียนรายหนึ่ง โชว์กร่างอ้างตัวเป็น “ทหาร” จากกองทัพภาค 2 ยืนโวยวายสั่งให้ยุติปาร์ตี้โฟม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง สส.จัดขึ้นให้เด็ก ๆ และชาวบ้านแถวนั้นได้สนุกสนานกันในวันสงกรานต์ โดยจัดอยู่บริเวณลานกว้างกลางแจ้ง คล้ายลานจอดรถ
ชายนิรนาม อ้างว่าตนเป็นทหาร จากกองทัพภาค 2 แต่เมื่อถามยศ และบัตรทหารกลับไม่ยอมเปิดเผย สั่งให้ สส.ปิดปาร์ตี้โฟม และรื้อแผงขายของออกจากบริเวณดังกล่าวให้หมด โดยอ้างว่ากิจกรรมนี้มันขวางทางจอดรถ ซึ่งทางเพจ เจ๊มอย v+ ได้โพสต์แคปชั่นประกอบคลิปเหตุการณ์ ระบุว่า
“เรื่องนี้สนุกค่ะ “ผมเกียรติภาค ผมไม่ขอบอกยศ มาจากกองทัพภาคที่ 2 ผมไปรบ ไม่เคยมี สส. หน้าไหนมาเลย” ทาง สส. นำโฟม จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น จัดซุ้มให้แม่ค้าได้ค้าขาย แต่พี่ทหาร จากกองทัพภาค 2 ไม่ให้เล่น เพราะกีดขวางจอดรถ ถามชาวบ้าน อยากให้จัดต่อ มีพี่ทหารคนเดียวที่ให้ยกเลิกงาน พอขอดูบัตรทหาร ‘อย่าบังคับผม'”
อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+
