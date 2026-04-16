บอย ภิษณุ ตัดสินใจ “ทำหมัน” ลั่น เฟรยาคือความสุขเดียวที่มี ดีเจต้นหอม โผล่เมนต์

ชื่นชม บอย ภิษณุ เผยเหตุผล หลังตัดสินใจ “ทำหมันถาวร” ลั่น เฟรยาคือความสุขเดียวที่มี ดีเจต้นหอม โผล่คอมเมนต์ทันที
ยกให้เป็นสุดยอดคุณพ่อเลย สำหรับ บอย ภิษณุ ที่แม้เจ้าตัวจะกลับมาใช้ชีวิตเป็นหนุ่มโสดอีกครั้ง แต่เขาและอดีตภรรยาก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีของ “น้องเฟรยา” ลูกสาวเพียงคนเดียวของทั้งคู่เหมือนเดิม
ล่าสุด บอย ภิษณุ พิสูจน์ความรักที่มีต่อลูกสาวด้วยการเข้ารับการผ่าตัดทำหมันถาวร โดย บอย ภิษณุ เผยเหตุผลที่ตนตัดสินใจทำหมันว่า “วันนี้ตัดสินใจทำหมันเพื่อเฟรยา รู้สึกว่ามีความสุขแล้ว พอแล้วมีลูกคนเดียว เราไม่รู้อนาคตเป็นยังไง ถ้าวันหนึ่งเกิดพลาดขึ้นมา เรามีลูกอีกคน เรากลัวความรู้สึกเฟรยาจะรู้สึกยังไง กลัวจะโดนแย่งความรักจากเขาไปไหม ไม่อยากให้เฟรยารู้สึกแบบนั้น”
ทันทีที่ บอย ภิษณุ โพสต์คลิปเผยสาเหตุที่ยอมตัดสินใจทำหมันเพื่อลูกสาวเพียงคนเดียวของเขา ดีเจต้นหอม เพื่อนรักก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ทันทีว่า “ถ้าเกิดทำละ เฟรยาบอกพ่อหนูอยากมีน้องล่ะ มึงถามลูกมึงก๊อนนนนนนน” ทางด้าน บอย รีบตอบกลับอย่างเข้าขาว่า “อ่าว อิเวร เอาซะกูคิดตามเลยเน้ย” ท่ามกลางความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ต่างก็เข้ามาชื่นชมความกล้าของบอย ภิษณุ กันอย่างล้นหลาม
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า
- บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง
- บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?
- บอย ภิษณุ หยุดขายแซลมอน ทั้งที่ลูกค้าเพียบ ลั่น ทุกอย่างรุมเร้าเวลาเดียวกัน
- บอย ภิษณุ รับชีวิตมีปัญหา ยันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดี มรสุมรุมเร้า งานหด 90%
อ้างอิงจาก : IG boy_pisanu
ติดตาม The Thaiger บน Google News: