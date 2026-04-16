ตรวจหวย
ลอตเตอรี่พลัส สาดโชค เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 รับทรัพย์คนเดียว 30 ล้าน งวด 16/4/69
ลอตเตอรี่พลัส สาดโชค ร่วมยินดีเศรษฐีใหม่ป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 รวม 5 ใบ รับทรัพย์คนเดียว 30 ล้านบาท ส่งท้ายวันสงกรานต์ หวยงวดนี้ 16/4/69
จบลงไปแล้วกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 สำหรับเลขที่ออกทั้งหมด คือ
รางวัลที่ 1 : 309612
เลขหน้า 3 ตัว : 355 และ 108
เลขท้าย 3 ตัว : 868 และ 424
เลขท้าย 2 ตัว : 77
สำหรับหวยงวดนี้ 16 เม.ย. 69 เศรษฐีใหม่ป้ายแดง เปิดตัวอีกคนแล้วที่ ลอตเตอรี่พลัส เป็นผู้โชคดีเพียงคนเดียวจากจังหวัดพิษณุโลก ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 5 ใบ รับเงินรางวัลไปคนเดียวเน้น ๆ 30 ล้านบาท
อ้างอิงจาก : FB ลอตเตอรี่พลัส
