ศปถ. กางตัวเลขอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เสียชีวิตรวม 216 ศพ เจ็บทะลุพัน
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กางตัวเลขอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 10-15 เมษายน เสียชีวิตรวม 216 ศพ เจ็บทะลุพัน
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2569 เกิดอุบัติเหตุ 156 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 161 คน ผู้เสียชีวิต 23 ราย โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วัน ของการรณรงค์ (10-15 เมษายน 2569) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,108 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,073 คน ผู้เสียชีวิต รวม 216 ราย ศปถ. บูรณาการรับมือประชาชนเดินทางกลับ คุมเข้มความปลอดภัยรถโดยสารและพนักงานขับรถ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ พร้อมบังคับใช้กฎหมายสกัดกั้นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงผ่านด่านชุมชน ควบคู่กับการเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน อัคคีภัย และฝุ่น PM 2.5
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 เปิดเผยว่า ศปถ. ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 15 เม.ย. 2569 ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 156 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 161 คน ผู้เสียชีวิต 23 ราย
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 43.59 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.64 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 67.84 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 89.74 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 46.79 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. ร้อยละ 17.95 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 24.46 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (10 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (11 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (3 ราย)
ทั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุรวม 1,108 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,073 คน ผู้เสียชีวิต รวม 216 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ แพร่ (47 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ (49 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (19 ราย)
ขณะที่วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเริ่มทำงานตามปกติแล้ว ขณะที่ยังมีประชาชนบางส่วนหยุดต่อเนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับการเดินทางกลับของประชาชน โดยสิ่งที่น่าชื่นชมในปีนี้คือ ‘พลังของด่านชุมชน’ และความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ช่วยคัดกรอง ‘คนดื่มไม่ให้ขับ’ ตั้งแต่ต้นทางในหมู่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ที่มีความเหนื่อยล้า และสภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งาน ซึ่ง ศปถ. ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนทันทีเพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการต่อไป พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเส้นทางสายหลัก ให้เพิ่มการสอบถามรถป้ายทะเบียนต่างจังหวัดระยะไกลเพื่อสังเกตความอ่อนเพลียหรือง่วงซึม และพิจารณาตั้งจุดตรวจ จุดบริการในบริเวณที่เหมาะสม และบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลักอย่างเข้มงวด
