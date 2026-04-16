อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ทิ้งจดหมายลาตาย ลั่นไกจบชีวิตพร้อมภรรยา

อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ทิ้งจดหมายลาตาย ก่อนลั่นไกจบชีวิตพร้อมภรรยา เจ้าหน้าที่คาดเครียดเรื่องหนี้สิน
ร.ต.ท.พงพัฒน์ ศรีคง รอง สว.(สอบสวน) สน.บางชัน รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ภายในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ จึงประสานกำลังและเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ มีรั้วรอบขอบชิด ก่อนพบศพนายธรณินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี อดีตประธานบริษัทโลจิสติกส์ นอนหงายจมกองเลือด มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนใต้คาง 1 นัด มือขวากำปืนสั้นแบบลูกโม่ รีวอลเวอร์ ขนาด .38 ใกล้กันเป็นศพภรรยา ทราบชื่อ น.ส.กัลย์สุรางค์ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี พบว่ามีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนกระบอกเดียวกันที่ท้ายทอยทะลุคิ้วซ้าย 1 นัด แพทย์ชันสูตรเบื้องต้น เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1 วัน
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบจดหมายลาตายมีใจความว่า “ผมขอให้เผาศพ พร้อมกันนะครับ ขอให้ช่วยลอยอังคารด้วยกัน จัดงานแค่ 1 คืน ไม่ต้องเชิญใครเลยนะครับ หากมีใครถาม บอกว่า ประสบอุบัติเหตุ มีความสุขที่ได้เกิดเป็นลูกชาย ลูกสะใภ้ พ่อกับแม่นะครับ และเป็นพี่ของน้องตา ปล.ขอโทษคุณพ่อที่ขโมยปืนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับ รักและเคารพ”
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ชื่อดังขนาดใหญ่ แต่ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้บริษัทต้องปิดบริษัทไป แล้วมาช่วยกันขายของออนไลน์ แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควร คาดว่าอาจเครียดเรื่องหนี้สิน หรือเรื่องส่วนตัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ เพื่อพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
