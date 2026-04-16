สิ้น ชูชาติ พัชรชัย ผู้ก่อตั้ง เมืองไทย แคปปิตอล จากพนง.แบงก์ สู่สินเชื่อแสนล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 11:16 น.
สิ้น ชูชาติ พัชรชัย ผู้ก่อตั้ง เมืองไทย แคปปิตอล จากพนักงานแบงก์ สู่เจ้าของบริษัทสินเชื่อแสนล้าน งานศพจัด ณ บ้านสวนพฤกษชาติ

วงการธุรกิจไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ ชูชาติ พัชรชัย หรือ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ผู้ก่อตั้งตลอดจนประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถึงแก่กรรม ทางครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านสวนพฤกษชาติ เลขที่ 198 ถนนราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 18.30 ถึง 19.30 น.

พิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 15.00 ถึง 16.00 น. ณ วัดไทยชุมพล จังหวัดสุโขทัย ทางเจ้าภาพขอความร่วมมือผู้ร่วมงานงดส่งพวงหรีด ผู้มีความประสงค์ร่วมบำเพ็ญกุศลสามารถบริจาคสมทบทุนให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

ประวัติ ชูชาติพัชรชัย ท่านเป็นชาวสุโขทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอเมืองสุโขทัย ที่นั่นเขาพบรักกับ ดาวนภา เพชรอำไพ พนักงานธนาคารสาขาเดียวกัน ทั้งสองคนตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัว

ทั้งคู่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 เปิดให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร กิจการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทมีรายได้กว่า 3,442 ล้านบาทในช่วงปี 2554 ถึง 2556

ชูชาตินำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2557 ภายใต้ชื่อหุ้น MTLS ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในปี 2561

ผลประกอบการในปี 2568 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมสูงถึง 192,000 ล้านบาท ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์อันดับหนึ่งของประเทศ ความสำเร็จนี้ส่งผลให้ชูชาติกับดาวนภากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 14 ของไทยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ไทยแลนด์ประจำปี 2568 ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 58,400 ล้านบาท

ปัจจุบันธุรกิจสินเชื่อ อยู่ภายใต้การดูแลของลูกชายทั้งสองคน ศึกษิต เพ็ชรอำไพ ลูกชายคนโต รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์รวมถึงรับตำแหน่งกรรมการบริษัท ส่วน ปริทัศน์ เพ็ชรอำไพ ลูกชายคนเล็ก ทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมกับประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมา

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

