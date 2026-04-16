สิ้น ชูชาติ พัชรชัย ผู้ก่อตั้ง เมืองไทย แคปปิตอล จากพนง.แบงก์ สู่สินเชื่อแสนล้าน
สิ้น ชูชาติ พัชรชัย ผู้ก่อตั้ง เมืองไทย แคปปิตอล เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรม
วงการธุรกิจไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ ชูชาติ พัชรชัย หรือ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ผู้ก่อตั้งตลอดจนประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถึงแก่กรรม ทางครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านสวนพฤกษชาติ เลขที่ 198 ถนนราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 18.30 ถึง 19.30 น.
พิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 15.00 ถึง 16.00 น. ณ วัดไทยชุมพล จังหวัดสุโขทัย ทางเจ้าภาพขอความร่วมมือผู้ร่วมงานงดส่งพวงหรีด ผู้มีความประสงค์ร่วมบำเพ็ญกุศลสามารถบริจาคสมทบทุนให้แก่ศิริราชมูลนิธิ
ประวัติ ชูชาติพัชรชัย ท่านเป็นชาวสุโขทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอเมืองสุโขทัย ที่นั่นเขาพบรักกับ ดาวนภา เพชรอำไพ พนักงานธนาคารสาขาเดียวกัน ทั้งสองคนตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัว
ทั้งคู่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535 เปิดให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร กิจการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทมีรายได้กว่า 3,442 ล้านบาทในช่วงปี 2554 ถึง 2556
ชูชาตินำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2557 ภายใต้ชื่อหุ้น MTLS ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในปี 2561
ผลประกอบการในปี 2568 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมสูงถึง 192,000 ล้านบาท ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์อันดับหนึ่งของประเทศ ความสำเร็จนี้ส่งผลให้ชูชาติกับดาวนภากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 14 ของไทยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ไทยแลนด์ประจำปี 2568 ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 58,400 ล้านบาท
ปัจจุบันธุรกิจสินเชื่อ อยู่ภายใต้การดูแลของลูกชายทั้งสองคน ศึกษิต เพ็ชรอำไพ ลูกชายคนโต รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์รวมถึงรับตำแหน่งกรรมการบริษัท ส่วน ปริทัศน์ เพ็ชรอำไพ ลูกชายคนเล็ก ทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมกับประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมา
