พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

ขอแสดงความเสียใจกับ พลอย รัญดภา นักแสดงสาว สูญเสียพ่อเด่นศักดิ์กะทันหัน ยอมรับร้องไห้หนัก แต่จะกลับมาเข้มแข็งโดยเร็ว
เพื่อนร่วมวงการแห่ส่งกำลังใจ หลัง พลอย รัญดภา นักแสดงสาว แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อเด่นศักดิ์ มันตะลัมพะ เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา เธอได้โพสต์ความในใจผ่านอินสตาแกรม ployranda ร่ายยาวความในใจถึงบุคคลอันเป็นที่รักว่า “ยังไม่ทันได้หอม ได้กอดลากันเลย รีบไปดูปู่กับย่าใช่มั้ย? ช่วงนี้พลอยร้องไห้เยอะหน่อยนะ แต่ไม่ต้องห่วงจะกลับมาเข้มแข็งไว ๆ เดินทางรอบนี้ไปไกลเลยนะป๊าโทรหาก็ไม่ได้ รักที่ป๊าให้ทุกคนมันมีค่าและยิ่งใหญ่มากเลยนะ อยู่ข้างบนก็ขอให้ป๊ามีความสุขเยอะ ๆ ทุกข์มาหลายปีแล้ว ป๊ารู้อยู่แล้วแหละว่าพลอยรักป๊ามากขนาดไหน หมดห่วง หลับให้สบาย แล้วเจอกันใหม่นะ พลอยภูมิใจในตัวป๊าเสมอ คนเก่งของลูก”
ทางครอบครัวแจ้งกําหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ คุณเด่นศักดิ์ มันตะลัมพะ ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต ศาลานายเหลี่ยม วันที่ 9-12 เมษายน 2569 ดังนี้
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569
- เวลา 16.00 น. รดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2569
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ
ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพอย่างสูง บุตร-ธิดา (เจ้าภาพ) (ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)
