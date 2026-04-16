ครอบครัว “น้องเบญ” ปิดรับบริจาคยอดทะลุ 3 ล้าน ขอเก็บ 1.3 ล้าน ที่เหลือบริจาคทั้งหมด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 09:52 น.
ครอบครัว “น้องเบญ” เด็ก ม.3 เดินเก็บขวด ยอดบริจาคพุ่งทะลุ 3.1 ล้านบาท ขอเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา 1.3 ล้านบาท เตรียมนำเงินส่วนที่เหลือบริจาคให้มูลนิธิและผู้ยากไร้

จากกรณีเรื่องราวของ “น้องเบญ” เด็กหญิงชั้น ม.3 วัย 15 ปี หลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ เด็กหญิงสวมชุดนักเรียนเดินเก็บขวดในถังขยะริมถนนเพื่อนำไปขายและหารายได้ช่วยครอบครัว จนมีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก โดยมียอดบริจาค ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านบาท แต่ชาวเน็ตกลับมีการขุดคุ้ยพฤติกรรมของครอบครัวเด็กหญิงเบญ โลกโซเชียลระบุว่าครอบครัวนี้เคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วหลายครั้ง พร้อมทั้งมองว่าเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อเรียกความสงสารเท่านั้น

ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก เมศ เจ้าชายน้อย โพสต์ข้อความอัปเดตยอดเงินบริจาคและความคืบหน้าต่อประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “ขออนุญาตแจ้งยอดเงินหลังจากที่ได้ทำการปิดความช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้และน้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินครับ เรียนพี่ ๆ นักข่าว และเพจข่าวออนไลน์ที่ผมเคารพครับ

จากเรื่องราวของน้องเบญที่หลายคนทราบเรื่องราวไปก่อนหน้านี้ และเวลานั้นได้มีการปิดรับบริจาค โดยเวลานั้นมีเงินเข้ามาในบัญชีของน้องเบญประมาน 1 ล้าน 1 แสนกว่าบาท แต่หลังจากที่ปิดความช่วยเหลือไป ยังมีพี่ ๆ พลเมืองดีโอนเงินเข้ามาหาน้องอยู่ อย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้ ณ.วันที่ 15 เม.ย 69 ยอดเงินล่าสุด ที่มีผู้บริจาคเข้ามาจำนวนรวม 3,110,932 บาท

โดยเวลานี้น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ มีความประสงค์ที่จะเก็บเงินเอาไว้เป็นทุนการศึกษาและดูแลคุณพ่อ คุณแม่ต่อไปในอนาคตเพียง 1,300,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 1,810,932 บาท น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ มีความประสงค์และตั้งใจที่จะบริจาค

1.มูลนิธิร่วมกตัญญู (โดยพี่ไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจะเดินทางมาเป็นตัวแทนของมูลนิธิร่วมกตัญญูมารับด้วยตัวเอง)

2.น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ มีความตั้งใจ ที่จะเดินทางเข้าไปบริจาคเงิน ส่วนหนึ่งให้กับทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วย ณ สถานที่ 5 แยกพลับพลาชัย (น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ จะเดินทางไปมูลนิธิปอเต๊กตึ๋ง ในวันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 69 โดยทางมูลนิธิจะนำรถของมูลมิธิมารับ-ส่ง)

3.คุณพ่อ คุณแม่ และน้องเบญ มีความประสงค์และตั้งใจจะเงินมอบส่วนหนึ่งให้ นาย ปรเมศร์ มีสมภพ เพื่อไปซื้อสิ่งของแพมเพิส ข้าวสาร รถเข็นคนพิการ และนำเงินไปช่วยเหลือคนป่วย ผู้ยากไร้ ตามที่ต่าง ๆ

4.มอบให้กับทางโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนต่อไป โดยส่งมอบเงินจำนวน 1,810,932 บาททั้งหมดในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 69 และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปในวันดังกล่าวด้วย

ทั้งหมดนี้ เป็นความประสงค์จาก น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ ที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือผู้คนและเด็ก ๆ ที่ลำบากต่อไปครับ น้องเบญ คุณพ่อ คุณแม่ อยากขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความเป็นห่วง เอ็นดูน้อง ให้ความช่วยเหลือน้องมาโดยตลอดครับ

โพสต์ข้อความ เกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องเงินบริจาคขิง น้องเบญ
FB/ เมศ เจ้าชายน้อย

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

