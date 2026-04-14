ดึงสติคนขี้สงสาร เพจดังเตือนเคส “เด็กเก็บขวดช่วยแม่” ไม่ได้เป็นตามที่ข่าวเสนอ
ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดเบื้องหลังแม่ลูกสร้างสคริปต์รันทดเรียกความสงสาร เผยความจริงเคยรับเงินทุนจากรายการทีวีและได้เรียนฟรีถึง ม.6 ล่าสุดยอดโอนพุ่ง 1.1 ล้านบาท
โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกรณีเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเก็บขวดช่วยแม่หาเงินประทังชีวิต ภาพความลำบากทำให้ชาวเน็ตแห่โอนเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนี้เป็นจำนวนมาก
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก “ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกด้าน เพจระบุว่าเรื่องราวนี้ไม่ตรงกับที่ข่าวนำเสนอ และอาจเป็นการจัดฉากสร้างความสงสารเพื่อเปิดรับเงินบริจาค
เพจซ้อเปาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ครอบครัวนี้เคยไปออกรายการโทรทัศน์ชื่อดังเมื่อปี 2568 ทางรายการมอบเงินทุนก้อนหนึ่งและอุปกรณ์ทำมาหากินให้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว แต่แม่ของเด็กก็ยังตระเวนโพสต์ข้อความตามกลุ่มออนไลน์ต่างๆ เล่าเรื่องราวความลำบาก และอ้างว่าไม่มีเงินส่งลูกสาวเรียน
อย่างไรก็ตาม ต่อมาทราบความจริงคือ ครอบครัวนี้มีคนใจบุญช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงเรียนฟรีตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 และมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้มาตลอด
เพจดังระบุทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยอดเงินบริจาคที่โอนเข้าบัญชีของแม่เด็กพุ่งสูงถึง 1,100,000 บาทแล้ว ข้อมูลทั้งหมดทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงเจตนาที่แท้จริงของการโพสต์ขอความช่วยเหลือในครั้งนี้
“ลูกเพจซ้อมีใครโอนไหม สารภาพพพพ มาซะดีๆ มีคนอ้างว่าเป็นเพื่อนน้องทักมาบอกกุว่า น้องใช้เงินเปลืองมาก ช้อปเก่ง” ข้อความใต้โพสต์ซึ่งแอดมิจเพจดังหล่นเนื้อหาเพิ่มเติม ขณะที่คอมเมนต์จากทางบ้านก็ร่ายยาวกันไม่น้อยทีเดียว
“คนโอนไม่บ่น คนบ่นไม่โอน เราคนนึงที่ยังไม่ได้โอน เลยมาเม้นท์ซะหน่อย”
“สมัยนี้เก็บขวด = จนเหรอ สมัยเรียนประถม เราเก็บขวดวันละ 1กระสอบทุกเย็นหลังเลิกเรียน ชั่งได้กี่โลจำไม่ได้ แต่ร้านรับซื้อให้ประมาณ 60บาททุกที สมัยนั้นเพื่อนๆ ได้ตังไปเรียนหรูสุดคือ 5บาท ไม่เกิน10บาท ส่วนเรามี 60บาทที่เก็บขวด +แม่ให้ 5บาท บอกเลยว่ารวยมาก 555 (สมัยนั้นข้าวกะเพรา+ไข่ดาว 8บาท) เราซื้อยูโร่จอยแถมเซนต์เซย่าได้ทุกวันอ่ะ(กล่องละ30) ว่าแต่ สมัยนี้ได้โลละเท่าไรแล้วหว่า แต่คนแย่งเก็บเยอะ คงเก็บยากแหละ”
“เคสสอบติดหมอ แต่คนจับได้ว่าไป เอฟของใช้ไอแพ็คคนโอนให้สองล้านกว่า แก้ปัญหาด้วยการเอาเงินประมาณล้านหนึงมั้งไปคืน นอกนั้นก็ว้าว คนไทยนี้มันใจดีอะเนอะ”
“ในติ๊กต๊อกคือบางคอมเม้นบอกว่า … เห็นแววตาของว่าที่คุณหมอในอนาคต … คนไทยนี่ใจบุญโอนไวมากกก”.
