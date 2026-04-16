วัยรุ่นออสเตรเลียรับผิด ผลิตเนื้อหาอนาจารชนิด Deepfake คดีแรกในประเทศ

วัยรุ่นออสเตรเลียรับผิด ผลิตเนื้อหาอนาจารชนิด Deepfake ซึ่งเป็นคดีแรกในประเทศ หลังจากที่ออกกฎหมายใหม่ โทษสูงสุดจำคุก 7 ปี
เมื่อวันที่ 15 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายวิลเลียม ฮามิช เยียตส์ วัยรุ่นอายุ 19 ปียอมรับผิดหลังจากที่เขาใช้ AI ผลิตสื่อลามกอนาจารชนิด Deepfake ซึ่งเป็นคดีแรกภายหลังจากที่ออสเตรเลียออกกฎหมายใหม่ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี
โดยนายเยียตส์ได้ผลิตหรือดัดแปลงภาพลามกอนาจารโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนจะเผยแพร่ภาพของเหยื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเขาจะกลับขึ้นศาลอีกครั้งในเดือนเมษายนเพื่อรับฟังโทษที่เขาได้รับต่อไป
ก่อนหน้านี้นายเยียตส์ เคยเผชิญข้อหาทั้งหมด 20 กระทง แต่สำนักงานผู้อำนวยการอัยการสูงสุดแห่งเครือจักรภพ (CDPP) ได้ถอนบางข้อหาออก หลังจากที่เขารับสารภาพว่ามีความผิดในข้อหา สร้างหรือดัดแปลงสื่อลามกโดยไม่ได้รับความยินยอม และเผยแพร่สื่อนั้น รวมถึงการใช้บริการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต ในลักษณะที่เป็นการคุกคามหรือก่อความไม่พอใจ
ขณะที่โฆษกอัยการเครือจักรภพ ยืนยันว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการฟ้องร้องเอาผิดคดีในลักษณะนี้ในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ออสเตรเลียเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต ซึ่งจากสถิติก่อนหน้านี้พบว่าเนื้อหาชนิด Deepfake เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 550 ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับวัยรุ่นออสเตรเลียหื่น ใช้ Deepfake ตัดต่อรูปโป๊นักเรียนหญิง 50 คน
- ‘เทเลแกรม’ ขอโทษ ยืนยันไม่ได้มีเจตนาส่งเสริม ‘หนังโป๊ Deepfake’
- รู้จัก Deepfake เทคโนโลยี AI ที่สร้างสรรค์คนได้เสมือนจริง
