ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 11:37 น.
88

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก ก่อนที่จะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา ตำรวจพบของกลางเป็นแผ่นกระดาษแข็งที่มีข้อความปริศนา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน สำนักข่าว NHK รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชายในช่วงอายุ 50 ปี ภายหลังจากที่เขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สืบเนื่องจากที่เขาจุดไฟบนถนนแยกชิบูยา แยกถนนขึ้นชื่อและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น

โดยจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีที่ชายคนดังกล่าววิ่งไปกลางถนน พร้อมกับราดน้ำมันและจุดไฟ ก่อนหลบหนี โดนไฟได้ขยายวงเป็นพื้นที่ 1 ตารางเมตร ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์และดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว เคราะห์ดีไม่มีผู้ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

เบื้องต้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามชายคนดังกล่าวอ้างว่ามาจากนาโกยา และประกอบอาชีพศิลปิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าพวกเขาพบกระดาษแข็งที่มีข้อความทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุ โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุเพียงแค่ว่ามีข้อความถูกเขียนอยู่ แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อความอะไร ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนมูลเหตุจูงใจต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

