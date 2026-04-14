ช่องวัน 31 แถลงปมซีรีส์ หลังกระแส #แบนหงสาวดี พุ่งเทรนด์โซเชียล
ช่องวัน 31 ร่อนแถลงชี้แจงดราม่าซีรีส์ประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ ยันพล็อตสหายวัยเยาว์ระหว่างพระนเรศวรและพระมหาอุปราชาเกิดจากการตีความใหม่ พร้อมเคลียร์ใจนักเขียนการ์ตูน ตอบเรื่องค่าชดเชย
วันที่ 14 เม.ย. 2569 ช่องวัน 31 ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าโปรเจกต์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ ‘หงสาวดี’ คัดลอกเนื้อหามาจากการ์ตูนเรื่อง ‘อโยธยาเยาวดี’
จุดเริ่มต้นของซีรีส์ “หงสาวดี” เกิดขึ้นหลังจากช่องวัน 31 ต่อยอดความสำเร็จจากเรื่อง “แม่หยัว” ทางช่องได้มอบหมายให้ คุณศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์ ผู้เขียนบทละคร นำเสนอเรื่องราวในยุคอยุธยา คุณศิริลักษณ์หยิบยกประวัติศาสตร์ช่วงความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีมานำเสนอ
ในมุมมองทางประวัติศาสตร์มีข้อสันนิษฐานว่า ทั้งสองพระองค์อาจมีความสนิทสนมกันตั้งแต่เด็กในช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ที่หงสาวดีในฐานะองค์ประกัน แนวคิดนี้สอดคล้องกับตำนานการสร้างสถูปเจดีย์ให้พระมหาอุปราชาหลังสงครามยุทธหัตถี ซึ่งตามธรรมเนียมโบราณ ผู้ชนะจะไม่สร้างสถูปให้ศัตรู ทางผู้เขียนบทจึงนำมุมมองนี้มาพัฒนาเป็นซีรีส์แนวดราม่า เล่าเรื่องราวของความผูกพันวัยเยาว์ที่สุดท้ายต้องกลายมาเป็นศัตรูกันเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิด
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทีมงานพบว่า การนำเสนอประวัติศาสตร์ช่วงนี้มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของการ์ตูนเรื่อง “อโยธยาเยาวดี” ทางช่องวัน 31 จึงติดต่อไปยังผู้สร้างสรรค์การ์ตูนเพื่อเจรจาขอซื้อลิขสิทธิ์ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าทางช่องไม่ได้นำเรื่องราวในการ์ตูนมาผลิตเป็นซีรีส์ก็ตาม
เมื่อตัวแทนทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันจึงพบว่า ขอบเขตการนำเสนอแตกต่างกันอย่างชัดเจน การ์ตูนอโยธยาเยาวดีนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์แบบชายรักชายในโลกสมมติ ขณะที่ซีรีส์หงสาวดีเล่าเรื่องราวของบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ ทางผู้สร้างจึงต้องนำเสนอด้วยความระมัดระวังและให้ความเคารพอย่างสูง
หลังจากผู้สร้างการ์ตูนรับทราบว่าช่องวัน 31 จะไม่ใช้ชื่อและเนื้อเรื่องของการ์ตูน ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงยุติการซื้อขายลิขสิทธิ์ ทางช่องวัน 31 ได้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการเจรจาให้กับผู้สร้างการ์ตูนเป็นที่เรียบร้อย การพูดคุยจบลงด้วยดีและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทางช่องวัน 31 ยืนยันตบท้ายว่าบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่มีเจตนาละเมิดผลงานของนักสร้างสรรค์ท่านใด (ดูโพสต์ที่เป็นประเด็นใน X).
- เคสแรกในญี่ปุ่น ตำรวจจับผู้ต้องหาคัดลอกภาพ AI ชี้ถือเป็นงานมีลิขสิทธิ์
- สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ
- สรุปดราม่าลิขสิทธิ์ หงสาจอมราชันย์ แอบพิมพ์ขาย 15 ปี ใครผิด ใครเจ็บ
