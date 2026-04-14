ช่องวัน 31 แถลงปมซีรีส์ หลังกระแส #แบนหงสาวดี พุ่งเทรนด์โซเชียล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 10:57 น.
ช่องวัน 31 ร่อนแถลงชี้แจงดราม่าซีรีส์ประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ ยันพล็อตสหายวัยเยาว์ระหว่างพระนเรศวรและพระมหาอุปราชาเกิดจากการตีความใหม่ พร้อมเคลียร์ใจนักเขียนการ์ตูน ตอบเรื่องค่าชดเชย

วันที่ 14 เม.ย. 2569 ช่องวัน 31 ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าโปรเจกต์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ ‘หงสาวดี’ คัดลอกเนื้อหามาจากการ์ตูนเรื่อง ‘อโยธยาเยาวดี’

จุดเริ่มต้นของซีรีส์ “หงสาวดี” เกิดขึ้นหลังจากช่องวัน 31 ต่อยอดความสำเร็จจากเรื่อง “แม่หยัว” ทางช่องได้มอบหมายให้ คุณศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์ ผู้เขียนบทละคร นำเสนอเรื่องราวในยุคอยุธยา คุณศิริลักษณ์หยิบยกประวัติศาสตร์ช่วงความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีมานำเสนอ

ในมุมมองทางประวัติศาสตร์มีข้อสันนิษฐานว่า ทั้งสองพระองค์อาจมีความสนิทสนมกันตั้งแต่เด็กในช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ที่หงสาวดีในฐานะองค์ประกัน แนวคิดนี้สอดคล้องกับตำนานการสร้างสถูปเจดีย์ให้พระมหาอุปราชาหลังสงครามยุทธหัตถี ซึ่งตามธรรมเนียมโบราณ ผู้ชนะจะไม่สร้างสถูปให้ศัตรู ทางผู้เขียนบทจึงนำมุมมองนี้มาพัฒนาเป็นซีรีส์แนวดราม่า เล่าเรื่องราวของความผูกพันวัยเยาว์ที่สุดท้ายต้องกลายมาเป็นศัตรูกันเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิด

ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทีมงานพบว่า การนำเสนอประวัติศาสตร์ช่วงนี้มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของการ์ตูนเรื่อง “อโยธยาเยาวดี” ทางช่องวัน 31 จึงติดต่อไปยังผู้สร้างสรรค์การ์ตูนเพื่อเจรจาขอซื้อลิขสิทธิ์ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าทางช่องไม่ได้นำเรื่องราวในการ์ตูนมาผลิตเป็นซีรีส์ก็ตาม

เมื่อตัวแทนทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันจึงพบว่า ขอบเขตการนำเสนอแตกต่างกันอย่างชัดเจน การ์ตูนอโยธยาเยาวดีนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์แบบชายรักชายในโลกสมมติ ขณะที่ซีรีส์หงสาวดีเล่าเรื่องราวของบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ ทางผู้สร้างจึงต้องนำเสนอด้วยความระมัดระวังและให้ความเคารพอย่างสูง

หลังจากผู้สร้างการ์ตูนรับทราบว่าช่องวัน 31 จะไม่ใช้ชื่อและเนื้อเรื่องของการ์ตูน ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงยุติการซื้อขายลิขสิทธิ์ ทางช่องวัน 31 ได้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการเจรจาให้กับผู้สร้างการ์ตูนเป็นที่เรียบร้อย การพูดคุยจบลงด้วยดีและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทางช่องวัน 31 ยืนยันตบท้ายว่าบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่มีเจตนาละเมิดผลงานของนักสร้างสรรค์ท่านใด (ดูโพสต์ที่เป็นประเด็นใน X).

ข่าวล่าสุด
ครูจูบนักเรียนที่จีน คลิปฉาว ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า

1 นาที ที่แล้ว
ภาพทรัมป์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษี ไทย และ เวียดนาม ข่าวต่างประเทศ

อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69) หวยลาว

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน ข่าวอาชญากรรม

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักข่าวสาว โดนลวนลาม สงกรานต์สีลม ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มหื่น! เนียนจับก้น “นักข่าวสาว” กลางสีลม พบต่างชาติ-คนไทยโดนอื้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำพูดแม่ทัพภาค 4 ถ้าผมทำไม่รอด ข่าวการเมือง

จวกยับ แม่ทัพภาค 4 ลั่นวาจา “ถ้าผมทำไม่รอด” จ่อฟันผิด น.อ. ปล่อยรถหลวงให้มือปืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก บันเทิง

นางเอกดัง อวดอกอึ๋ม ชุดชั้นในซีทรู ฮอตปรอทแตก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยโดนปะแป้งกลางรายการเที่ยงวัน บันเทิง

ไปดูสภาพ “กรรชัย” ชุบแป้งทอด เจ้าตัวบอกเมื่อวานยังไม่มีใครกล้าปะเลย!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดือด ทรัมป์ โพสต์รูปตัวเป็นพระเยซู แฟนคลับยังเอือม แห่เผาหมวกทิ้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมวคลั่ง วิธีป้องกัน ข่าว

โซเชียลแนะ หลังเหตุ “แมวคลั่ง” กัดเจ้าของเลือดสาด ทำขบวนรถไฟดีเลย์ 7 ชม.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล เลขเด็ด

แม่จำเนียร หวยงวด 16 เม.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขขายดี เลขมงคล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาดาแจกเงินผู้สูงอายุ ข่าวการเมือง

ถกสนั่น ดราม่า “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ 950 คน “อ.สมชัย” ช่วยตอบผิดกฎหมายหรือไม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด ข่าวต่างประเทศ

พบศพ ยูกิ อาดาจิ นร. ป.6 หายปริศนา พิรุธพ่อ ให้การขัดแย้งกล้องวงจรปิด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แจกพิกัด 4 เส้นทางเลี่ยงรถติด ขากลับกทม. พร้อมอัปเดตจุดขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ฟรี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์หอมแก้มสาว ถูกแทง ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปูไปรยา แอลเอ บันเทิง

ปู ไปรยา เผยเหตุ “แอลเอ” เงียบกริบ คนแห่ย้ายออกเพราะเหตุนี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช่องวัน 31 แถลงปมซีรีส์ หลังกระแส #แบนหงสาวดี พุ่งเทรนด์โซเชียล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาประณามไทย จัดทัวร์ปราสาทตาเมือนธม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
LDL สูงอันตราย ข่าว

หมอแทน เตือนสายคีโต LDL สูงอันตราย ชี้งานวิจัยอ้างว่าปลอดภัยถูกถอนแล้ว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โจมตีเรืออิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ไม่กลัวทรัมป์ สั่งจมเรือเร็ว ชี้ผลกระทบราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กเก็บขวดช่วยแม่ ข่าว

ดึงสติคนขี้สงสาร เพจดังเตือนเคส “เด็กเก็บขวดช่วยแม่” ไม่ได้เป็นตามที่ข่าวเสนอ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 14 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 4 69 ดูดวง

เปิด 12 ราศีผู้ใหญ่เมตตา สงกรานต์นี้กราบผู้ใหญ่แล้วได้ดี รับทรัพย์-โอกาสใหญ่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่ ข่าวต่างประเทศ

ขุดคดีสยอง! สัปเหร่อหนุ่มปากีฯ ขุดศพหญิง 48 ร่าง ขืนใจ จนสำเร็จใคร่

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์ บันเทิง

ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูจูบนักเรียนที่จีน คลิปฉาว

คลิปฉาว นร.จูบดูดดื่ม “ครูสาว” รร.รีบปัดไม่ใช่ครู ก่อนความจริงตีแสกหน้า

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
ภาพทรัมป์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษี ไทย และ เวียดนาม

อดีตหมอทำเนียบขาวจี้ ‘ทรัมป์’ ตรวจสุขภาพจิต หลังแชร์คลิปหญิงถูกทุบดับ

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

ตรวจหวยลาว 14 เมษายน 2569 (14/4/69)

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

เผยแพร่: 14 เมษายน 2569
