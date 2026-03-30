สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ แจงลำดับเหตุการณ์ 4 ข้อ เผยคู่กรณีขอจัดการเรื่องเป็นการภายในเอง พร้อมสั่งห้ามขายหนังสือละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54
แถลงการณ์ฉบับนี้มีขึ้นหลัง สำนักพิมพ์ตงหลี (Tong Li Publishing) จากไต้หวัน ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 69 กล่าวหาสำนักพิมพ์ Burapat Comics (บุรพัฒน์) ว่าลักลอบจัดพิมพ์การ์ตูนเรื่อง หงสาจอมราชันย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตมานานกว่า 15 ปี รวม 77 เล่ม โดย สัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2551 และ ฝั่งบุรพัฒน์ยอมรับว่าพิมพ์ต่อหลังสัญญาหมดจริง โดยอ้างว่าสาขาตงหลีฮ่องกงปิดตัว ติดต่อสำนักงานใหญ่ที่ไต้หวันทางอีเมลก็ไม่ได้รับการตอบกลับ
PUBAT ระบุว่าสมาคมฯ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลให้สมาชิกดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงรักษามาตรฐานวิชาชีพและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมหนังสือ
ในส่วนของการดำเนินงาน สมาคมฯ ระบุว่าได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานและเสนอแนวทางไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี ทั้งเชิญเข้าหารือและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการหารือ คู่กรณีส่งเพียงผู้แทนที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจและมีข้อมูลจำกัดเข้าร่วมประชุม เมื่อสมาคมฯ เสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมการเจรจาทางออนไลน์ ก็ได้รับแจ้งว่าไม่สะดวก
ต่อมาคู่กรณีมีหนังสือแจ้งมายังสมาคมฯ ขอดำเนินการจัดการปัญหาเป็นเรื่องภายในระหว่างบริษัทกับคู่ค้าโดยตรง สมาคมฯ จึงเคารพความประสงค์ดังกล่าว และยืนยันว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปตามบทบาทหน้าที่และระเบียบของสมาคมฯ อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ในฐานะผู้จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 PUBAT ยังระบุว่าได้มีหนังสือถึงคู่กรณี 2 ฉบับ ฉบับแรกสั่งห้ามจำหน่ายหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือหนังสือที่ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมายภายในงาน ฉบับที่สองขอให้นำส่งรายชื่อหนังสือที่จะจำหน่ายพร้อมเอกสารแสดงสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ ซึ่งคู่กรณีรับทราบข้อกำหนดแต่แจ้งว่ายังเตรียมหนังสือสำหรับบูธไม่เสร็จ จึงยังส่งเอกสารไม่ได้ พร้อมยืนยันว่าหนังสือที่นำมาจำหน่ายทุกรายการถูกต้องตามลิขสิทธิ์
ท้ายแถลงการณ์ PUBAT ย้ำความสำคัญของการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของสำนักพิมพ์และเจ้าของลิขสิทธิ์จากทั่วโลก รวมถึงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมหนังสือไทยในเวทีสากล
เป็นที่น่าสังเกตว่าแถลงการณ์ฉบับนี้ออกมาในช่วงเดียวกับที่ นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ประกาศจุดยืนเรื่องลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนมาตั้งแต่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 เมื่อเดือน ต.ค. 2568 โดยระบุว่า “การละเมิด คือ การขโมย เราอย่าไปเรียกอย่างอื่น”
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Read The Legend เปิดตำนาน…การอ่านครั้งใหม่ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 6 เม.ย. 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานยังมีการเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์ “Bangkok Rights Fair 2026” คาดสร้างรายได้จากการซื้อขายลิขสิทธิ์กว่า 90 ล้านบาท
ทั้งนี้ แถลงการณ์ PUBAT ไม่ได้ระบุชื่อคู่กรณีโดยตรง แต่จากบริบทและช่วงเวลา สอดคล้องกับกรณีข้อพิพาทลิขสิทธิ์การ์ตูน “หงสาจอมราชันย์” ระหว่างสำนักพิมพ์ตงหลีกับสำนักพิมพ์บุรพัฒน์ที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
