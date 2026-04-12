สุดภูมิใจ! นักเรียนนายร้อย รวิชญ์ สร้างชื่อระดับโลก เกียรติยศสูงสุดจาก “แซนด์เฮิร์สต์”
กองทัพบกชื่นชม “นักเรียนนายร้อย รวิชญ์” รับรางวัลผลการเรียนและการฝึกยอดเยี่ยม International Sword จากโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ สร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา นักเรียนนายร้อย รวิชญ์ วาณิชยากรกุล ตัวแทนกองทัพบกไทย ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิร์สต์ สหราชอาณาจักร (Royal Military Academy Sandhurst – RMAS) และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล International Sword ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับนักเรียนนายร้อยต่างชาติที่มีผลการเรียนและการฝึกยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี 2026
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานสวนสนามจบการศึกษาของนักเรียนนายร้อย (Sovereign’s Parade) โดยมี พลเอกหญิง Dame Sharon Nesmith รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร (Vice-Chief of the Defence Staff) เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจแถวสวนสนามและมอบรางวัลเกียรติยศ ดาบยาวทหารราบกองทัพบกอังกฤษ (International Sword) พร้อมจารึกนามและคำสดุดีลงบนดาบ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ นักเรียนนายร้อย รวิชญ์ วาณิชยากรกุล จากประเทศไทย ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปทั่วโลก
สำหรับ นักเรียนนายร้อย รวิชญ์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 60 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 71 สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านความเป็นผู้นำ ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงทัศนคติที่ดีตลอดการฝึกอบรมระยะเวลา 44 สัปดาห์ โดยสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าทั้งนักเรียนนายร้อยอังกฤษและนักเรียนนายร้อยต่างชาติที่เข้ารับการศึกษาในรุ่นเดียวกัน
การได้รับรางวัล International Sword ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของกองทัพบกไทย และเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพด้านทักษะทางทหารและเจตจำนงที่มุ่งมั่นของนักเรียนนายร้อยไทยที่ ปรากฏ ในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
