กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล จ่ายเงินเยียวยา 10 ล้านบาท ให้ครอบครัวทหารกล้า ชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ระหว่างรอพิจารณางบกลาง
วันที่ 30 มี.ค. 2569 ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลสิทธิประโยชน์และเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของวีรบุรุษผู้เสียชีวิต จากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทย –กัมพูชา โดยระบุว่ากองทัพบกตระหนักถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และมุ่งมั่นที่จะดูแลตอบแทนอย่างเต็มกำลัง ดังนี้
1. ในส่วนของสิทธิประโยชน์ซึ่งอยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของกองทัพบก ได้ดำเนินการมอบให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียเรียบร้อยแล้ว อาทิ เงินพระราชทานตามพฤติกรรม สินไหมทดแทนภัยสงคราม และบำนาญพิเศษ
2. สำหรับสิทธิประโยชน์ในส่วนเพิ่มเติมพิเศษจากทางรัฐบาล ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนระบบราชการ ได้แก่ เงินเยียวยาจำนวน 10 ล้านบาท กรณีกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 กองทัพบกได้ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบสิทธิ เสนอไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกลาง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่สำนักงบประมาณนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้ายต่อไป
โฆษกกองทัพบก เน้นย้ำว่า “ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิและสวัสดิการกำลังพลเป็นลำดับแรก” โดยได้กำชับให้หน่วยต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ไม่เพียงแต่เรื่องเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง
กองทัพบกขอยืนยันว่า จะติดตามความคืบหน้าและประสานงานกับสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียสละได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไป
