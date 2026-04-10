สั่งฟันวินัย “พ.ต.ท.” สภ.ม่วงสามสิบ ไถค่าน้ำมันอินฟลูฯ ให้ออกราชการไว้ก่อน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมฟันอาญา-วินัยร้ายแรง พนักงานสอบสวน สภ.ม่วงสามสิบ ปมไถค่าน้ำมันอินฟลูฯ
จากกรณีผู้เสียหายซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หลังบ้านพักกลางทุ่งนาของญาตถูกคนร้ายงัดทำลายทรัพย์สิน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอค่าน้ำมัน โดยอ้างเหตุผลว่าน้ำมันราคาแพง ต้องเก็บไว้ใช้ออกเหตุอื่น ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยความคืบหน้าต่อกรณีดังกล่าวว่า ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 เป็นต้นมา กรณีที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ และถูกพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ เรียกรับเงินนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
1. ได้มีการดำเนินคดีทางอาญา พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ คนดังกล่าว และได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการตามกฎหมาย
2. ได้มีการดำเนินการทางวินัย โดยตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
