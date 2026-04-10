“ลุงแท็กซี่” บุกสภาซ้ำ ผ่านตำรวจสภามาได้ อ้าง “โสภณ” ส่งจดหมายมา
ความปลอดภัยอยู่ไหน? ลุงแท็กซี่ หรือ พงศ์พิชาญ บุกสภาซ้ำ ผ่านตำรวจสภามาได้แม้จะมีการติดป้ายเป็นบุคคลต้องห้าม อ้าง โสภณ ส่งจดหมายมา
จากที่ก่อนหน้านี้ เคยเกิดเหตุชายสูงวัยสวมเสื้อสีฟ้าคล้ายคนขับรถแท็กซี่ สวมหมวกนิรภัยติดสัญลักษณ์คนพิการ ขี่รถจักรยานยนต์ ขึ้นไปยังหน้าเชิงบันไดหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยบีบสัญญาณแตรยาวเข้ามา พร้อมตะโกนเรียกนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีหลายครั้ง ก่อนที่จะทราบว่าชายคนดังกล่าวชื่อ นายพงศ์พิชาญ และเคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้วในอดีตนั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 12.30 น. พบว่านายพงศ์พิชาญได้บุกเข้ามาในพื้นที่รัฐสภาอีกครั้ง บุกเข้ามายังอาคารรัฐสภา ถึงบริเวณสระมรกตที่อยู่ใจกลางของอาคาร และโวยวายอ้างว่านายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งจดหมายมาถึงตน และยังบอกว่าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ จนทำให้ตำรวจรัฐสภาเข้าควบคุมตัว
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณหน้าจุดตรวจผ่านเข้าออกหลักของรัฐสภา ทั้งฝั่งสภาผู้แทนราษฎรและฝั่งวุฒิสภา มีการปิดกระดาษรูปภาพและข้อมูลของนายพงศ์พิชาญ ว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังห้ามเข้าพื้นที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”
- อนุทิน สะอื้นได้รับคำชมจาก ผบ.ทอ. หลังไทยชนะเขมร ขอบคุณทหารทุกนาย
- ชูวิทย์ บุกสภา แฉต่อทุนจีนสีเทา ถึงวันนี้ ตู้ห่าว ยังไม่โดนคดีฟอกเงิน
