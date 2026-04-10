เช็กเงื่อนไข เด็กขึ้นรถไฟฟรี MRT สีน้ำเงิน-ม่วง เริ่มสงกรานต์ 13 เม.ย.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 14:05 น.
เด็กขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี สายสีน้ำเงิน-สีม่วง เริ่ม 13 เม.ย. นี้

BEM มอบของขวัญ เด็กขึ้น MRT ฟรีช่วงสงกรานต์ เริ่ม 13 เมษายน 2569 ทั้งสายสีน้ำเงินและม่วง เช็กเงื่อนไขที่นี่

สงกรานต์ปีนี้เตรียมพาลูกหลานออกไปเที่ยวให้ชุ่มฉ่ำ! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง มอบของขวัญชิ้นพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย ประกาศเปิดให้เด็ก ๆ เดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครอบครัวและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในช่วงวันหยุดยาว

สำหรับการมอบสิทธิ์เดินทางฟรีในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้ปกครองควรทราบเพื่อให้การเดินทางของน้องๆ ดังนี้

เช็กเงื่อนไขเด็กนั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี

ผู้ปกครองสามารถพาน้องๆ ไปรับสิทธิ์ได้ง่าย ๆ เพียงติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี สิทธิ์นี้ครอบคลุมทั้ง รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) และ รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (สายฉลองรัชธรรม)

  • เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และมีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ สามารถเดินทางได้ฟรี

คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่วางแผนจะพาน้อง ๆ ไปเล่นน้ำหรือเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้า อย่าลืมเช็กส่วนสูงและเตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปรับสิทธิ์เที่ยวฟรีกันได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 13 เมษายนนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีได้ตลอดเวลาให้บริการ หรือ เฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro

เด็กขึ้นรถไฟฟรี เริ่มสงกรานต์ 13 เมษายน 259

ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro

ข้อมูลจาก : BEM Bangkok Expressway and Metro

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

