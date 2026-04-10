“คิทแคท” จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยประกบรถบรรทุก หวั่นซ้ำรอยหาย 12 ตัน
คิทแคท จ้าง รปภ. ประกบรถบรรทุก หวั่นซ้ำรอยช็อกโกแลตหาย 12 ตัน หลังจากที่ถูกขโมยหายไปในยุโรป ซึ่งยังหาไม่พบ
ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ คนร้ายขโมยช็อกโกแลตคิทแคท (KitKat) รุ่น F1 น้ำหนัก 12 ตัน หรือจำนวน 413,793 ชิ้น ในทวีปยุโรป จนกลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ทางบริษัทคิทแคทได้จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขับรถประกบรถบรรทุกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก โดยคลิปวินาทีที่รถบรรทุกมีขบวนรถยนต์ประกบสองข้างถูกเผยแพร่เป็นวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์
โดยทางบริษัทออกแถลงว่า “แม้ว่าบางคนอาจรู้สึกว่านี่เป็นการรบกวนกิจวัตรประจำวัน แต่เราคิดว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเวเฟอร์ของเราจะส่งถึงร้านค้าปลีกได้อย่างปลอดภัย”
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่รายงาน (10 เม.ย.69) ทางคิทแคทยังไม่พบช็อกโกแลตชุดดังกล่าวที่หายไป และยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด
