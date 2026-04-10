ส่งกำลังใจ! จ๊ะจ๋า พริมรตา เล่านาทีผ่าตัดใหญ่ นานกว่า 4 ชม. แผลยังระบมหนัก

จ๊ะจ๋า พริมรตา ผ่าตัดส่องกล้องรักษาช็อกโกแลตซีสต์ 2 ลูก นานกว่า 4 ชม. หลังตรวจเจอถุงน้ำขนาดใหญ่ ล่าสุดอาการดีขึ้นพร้อมกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ทำเอาแฟนคลับห่วงกันยกใหญ่ หลังจากที่นักแสดงสาวคนเก่ง จ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม โพสต์ภาพตัวเองขณะสวมชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา เนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพที่ตรวจเจอแบบไม่คาดคิด
จ๊ะจ๋าได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว jaja_primrata บอกลาเจ้าก้อนเนื้อวายร้าย หลังตรวจอัลตร้าซาวน์เจอช็อกโกแลตซีสต์ 2 ลูก ซึ่งเป็นถุงน้ำรังไข่ที่เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เนื่องจากถุงน้ำมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถใช้ยารักษาให้ยุบเองได้ คุณหมอจึงตัดสินใจผ่าตัดออกด้วยวิธีส่องกล้อง ซึ่งช่วยให้แผลมีขนาดเล็กและเจ็บน้อยกว่าการผ่าเปิดหน้าท้อง
การผ่าตัดใช้เวลารวมกว่า 4 ชั่วโมงครึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เจ้าตัวเล่าว่ารู้สึกชิวมากเพราะไม่รู้เรื่องเลย ตื่นมาอีกทีก็อยู่ในห้องพักฟื้นแล้ว หลังการผ่าตัดสาวจ๊ะจ๋ามีกำลังใจดีเยี่ยม เธอเผยความรู้สึกซึ้งใจที่ได้รับความรักและความเมตตาจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ พยาบาล ครอบครัว และเพื่อนพี่น้องที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง นักแสดงสาวเริ่มขยับตัวลุกเดินและช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว แม้จะยังมีอาการร้าวระบมที่หน้าท้องและหลังอยู่บ้าง แต่คุณหมอก็อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ และคาดว่าในอาทิตย์หน้าจะสามารถกลับมาขับรถได้ตามปกติ
“บ๊ายบายน้องช็อกโกแลต… ขอให้เราไม่ต้องเจอกันอีกนะ
จ๊ะจ๋าต้องเข้ารพครั้งนี้เพราะอัลตร้าซาวน์เจอช็อกโกแลตซีสต์ 2 ลูกค่ะ น้องเป็นถุงน้ำรังไข่ที่เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งถุงน้ำของจ๋ามีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะกินยาให้เค้ายุบได้ เลยต้องผ่าตัดออก ยังโชคดีที่ไม่ใหญ่มากไปจนต้องผ่าเปิดหน้าท้อง ใช้วิธีการส่องกล้องได้ ซึ่งแน่นอนเจ็บน้อยกว่าและแผลเล็กกว่า
การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม 4 ชม.ครึ่งในห้องผ่าตัดชิวมาก เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย 5555 ตื่นมาอีกทีก็อยู่ในห้องพักแล้ว ทุก ๆ วันที่จ๋าลืมตาขึ้นมา จ๋ารู้สึกขอบคุณมาก ๆ ทั้งคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คุณแม่ คุณป้า คุณพ่อ พี่จิ๊บ เพื่อน พี่น้อง ตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงข้อความที่ส่งมาใน inbox มากมาย จ๋ารู้สึกได้ถึงความรัก ความอ่อนโยน เมตตา ความปรารถนาดีที่อบอวลอยู่รอบตัว และล่องลอยมาจากที่แสนไกล…
ทุก ๆ วันจ๋ามีกำลังใจมาก ๆ ในการพลิกตัว ลุกเดิน ขับถ่ายด้วยตัวเอง พยายามแข็งแรงที่สุดด้วยพลังใจที่มี…
24 ชม.ผ่านไป จ๋าเดินไปซื้อของเองได้ด้วยนะ ถึงแม้ว่าวันรุ่งขึ้นจะร้าวระบมไปหมดทั้งพุงและหลังก็ตาม 5555
วันนี้คุณหมอบอกว่ากลับไปพักที่บ้านได้แล้วนะครับ…อาทิตย์หน้าผมจะให้คุณจ๊ะจ๋าขับรถ…ดีใจที่สุดเลย”
งานนี้รุ่นพี่และเพื่อนในวงการอย่าง บุ๋ม ปนัดดา และ เป็กกี้ ศรีธัญญา ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้สาวจ๊ะจ๋าหายป่วยและกลับมาแข็งแรงสดใสในเร็ววัน
