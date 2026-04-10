การเงินเศรษฐกิจ

สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 10:50 น.
61
สภาผู้บริโภคเปิดข้อมูลราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มลดนิดเดียว เผยสาเหตุค่าการตลาดพุ่งปรี๊ด เรียกร้องถึงรัฐบาลเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้คนใช้รถ

สภาองค์กรของผู้บริโภคออกมาเปิดเผยข้อมูลราคาน้ำมันที่ทำให้ผู้ใช้รถต้องตกตะลึง ตัวเลขราคาหน้าโรงกลั่นปรับลดลงอย่างมาก ทว่าราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันกลับปรับลดลงเพียงเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากตัวเลขค่าการตลาดที่พุ่งสูงขึ้น

นายรุ่งชัย จันทสิงห์ คณะอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงาน สิ่งแวดล้อม สภาผู้บริโภค ให้ข้อมูลว่าราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นลดลงถึง 9 บาทต่อลิตร ตามหลักการแล้วคนไทยควรได้เติมน้ำมันดีเซลในราคาประมาณ 42 บาทต่อลิตร ราคาหน้าปั๊มวันนี้กลับลดลงแค่ 2.14 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกยังคงอยู่ที่ 48.40 บาทต่อลิตร

ต้นตอของปัญหานี้คือการปรับขึ้นค่าการตลาดสูงถึง 10 บาทต่อลิตร

สถานการณ์ของน้ำมันเบนซินก็พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ราคาหน้าโรงกลั่นลดลง 3 บาทจากวันที่ 8 เมษายน ราคาขายปลีกหน้าปั๊มกลับไม่ยอมลดลงเลย สาเหตุเกิดจากการปรับเพิ่มค่าการตลาดขึ้นมาอีก 3 บาทต่อลิตรเพื่อชดเชยต้นทุนหน้าโรงกลั่นที่ลดลงไป

สภาผู้บริโภคยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมค่าการตลาดอย่างเร่งด่วน เป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันในราคาที่เป็นธรรม สภาผู้บริโภคเสนอให้รัฐคุมค่าการตลาดน้ำมันดีเซลที่ 1.5 บาทต่อลิตร กำหนดค่าการตลาดน้ำมันเบนซินที่ 1.85 บาทต่อลิตร ตัวเลขนี้เป็นการอ้างอิงตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา: สภาองค์กรของผู้บริโภค

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

