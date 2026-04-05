ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน
ชาวเน็ตสร้างปรากฏการณ์ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาปูกระเบื้องและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน จ.ชัยภูมิ ยอดบริจาคมีตั้งแต่เศษสตางค์ถึงหลักบาท แอดมินเผยเร่งตอบอินบ็อกซ์หลังคนแห่ขอใบประกาศโชว์หน้าเพจจำนวนมาก
เป็นเรื่องฮือฮาในโซเชียลเมื่อเพจ “โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3” โพสต์ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำเงินไปสมทบทุนปูกระเบื้องและทาสีอาคารเรียน แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาชาวเน็ตคือยอดเงินบริจาคที่มีความหลากหลายอย่างมาก
มีผู้ร่วมทำบุญโอนเงินเข้ามาด้วยยอดต่ำสุดเพียง 0.01 บาท ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้โพสต์ขอบคุณและอนุโมทนาบุญอย่างเท่าเทียมกับยอดอื่น ๆ ต่อมาเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเริ่มโอนเงินร่วมทำบุญในลักษณะเดียวกัน มีทั้งหลักเศษสตางค์ไปจนถึงหลักบาทตามกำลังศรัทธา
สำรวจากยอดที่ถล่มอินบ็อกซ์ของเพจโรงเรียนนั้น ขณะนี้มีผู้ร่วมบริจาคส่งหลักฐานการโอนเงินของเพจโรงเรียนนับ 100 ราย เพื่อให้แอดมินช่วยโพสต์ประกาศขอบคุณหน้าเพจ โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางโรงเรียนระบุว่า ทีมงานแอดมินหรือ “ทีมงานแอดมินไดโนเสาร์” กำลังเร่งตรวจสอบยอดและจัดทำใบประกาศขอบคุณให้กับทุกคนตามความประสงค์ แม้จะเป็นยอดเงินเพียงเล็กน้อยแต่ทางโรงเรียนมองเห็นคุณค่าในความตั้งใจของผู้บริจาคทุกคน
ทางเพจชี้แจงว่า เนื่องจากมีผู้ส่งข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การดำเนินการล่าช้าไปบ้าง แต่จะพยายามตอบกลับและโพสต์ขอบคุณให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อสนับสนุนภารกิจปรับปรุงอาคารเรียนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย.
