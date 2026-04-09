ถึงเป้าแล้ว! รร.บ้านสะพานหิน ปิดรับบริจาคผ้าป่า หลังเป็นไวรัลทั่วโซเชียล
โรงเรียนบ้านสะพานหินปิดรับเงินทำบุญผ้าป่าออนไลน์ หลังเป็นไวรัล ยอดบริจาคครบตามวัตถุประสงค์ เตรียมประกาศยอดเงินทั้งหมด 15 เม.ย. นี้
เป็นกระแสไวรัลสุด ๆ กรณี โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ปูกระเบื้องอาคารเรียน และปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้กับนักเรียน หลังจากผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินบริจาคเข้ามาแล้ว ทางแอดมินเพจจะทำป้ายขอบคุณโดยมีชื่อและจำนวนเงินที่บริจาคประกอบ
งานนี่สายบุญไม่พลาดที่จะเข้ามาร่วมบุญในครั้งนี้ แต่ที่สิ่งที่ทำเอาหลาย ๆ คนสะดุดตา คือ ชื่อและรูปภาพของผู้มีจิตศรัทธาที่สร้างสรรค์กันมาแบบไม่ซ้ำทั้งผู้ที่ใช้รูปตนเอง รูปน้องหมาน้องแมว รูปศิลปินไอดอล หรือรูปการ์ตูนต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนเงินที่ร่วมโอนเงินเช้ามายอดต่ำสุดอยุ่ที่ 0.01 บาท ทางโรงเรียนโพสต์ขอบคุณและอนุโมทนาบุญที่ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมอวยพรขอให้บุญกุศลส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต สุขภาพแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
ล่าสุดดูเหมือนกระแสจะแรงเกินต้าน ทางโรงเรียนบ้านสะพานหินออกมาประกาศปิดรับบริจาคผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องจากยอดเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพียงพอต่อการดําเนินงานแล้วจึงขอปิดรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ทางโรงเรียนจะตรวจสอบยอดเงินบริจาคและแจ้งให้ทุกท่านทราบในวันที่ 15 เมษายน ที่จะถึงนี้
“โรงเรียนบ้านสะพานหินประกาศปิดรับบริจาคผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา
ตามที่โรงเรียนบ้านสะพานหินได้บอกบุญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ปูกระเบื้องอาคารเรียน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนั้น
บัดนี้ ยอดเงินบริจาคได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีจํานวนเพียงพอต่อการดําเนินงานแล้ว คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขออนุญาตประกาศ ปิดรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สําหรับการสรุปยอดเงินบริจาคทั้งหมด ขณะนี้โรงเรียนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินบริจาค จากบัญชีธนาคารและเงินสด เพื่อความโปร่งใสและชัดเจนที่สุด โดยจะดําเนินการประกาศยอดบริจาคทั้งหมดให้ทุกท่านทราบ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 เมษายน 2569 ผ่านทาง Facebook Fanpage : โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569″
- ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน
