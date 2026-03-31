เพลง ชนม์ทิดา ร่วมเฟรม เป๊ก เศรณี ลูกชายอนุทิน ในงานทำบุญครบรอบ 3 ปี พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์
เมื่อวันอังคารที่ 31 มี.ค. 69 เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ได้เผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัว เซอร์ไพรส์ร่วมเฟรมกับ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายของ อนุทิน ชาญวีรกูล ในงานทำบุญครบรอบ 3 ปี การจากไปของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม พ่อของเพลง
จากนั้น เพลง ชนม์ทิดา ได้ทำการรีโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่า “ขอบคุณที่มาร่วมงานนะ พ่อคงกำลังยิ้มมองลงมาจากบนฟ้าแน่นอน”
“Thank you for coming Dad is sure smiling from above”
ด้านเป๊กทำการรีโพสต์ภาพนี้บนอินสตาแกรมของตนเองเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีภาพของเป๊กถ่ายรูปร่วมกับญาติของเพลงอีกหลายคน
แม้ว่าเพลงและเป๊กจะได้ยุติความสัมพันธ์และยกเลิกงานแต่งงานไปแล้ว ทว่าภาพเหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ยังคงรักษามิตรภาพและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เพลงเคยให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเธอยังคงเก็บชุดแต่งงานไว้
ข้อมูล/ภาพจาก : IG plengasavahame
