เพลง ชนม์ทิดา ร่วมเฟรม เป๊ก เศรณี ลูกชายอนุทิน ในงานทำบุญครบรอบ 3 ปี พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:52 น.
ภาพสุดประทับใจ! เพลง ชนม์ทิดา พบกับ เป๊ก เศรณี ลูกชายอนุทิน อีกครั้ง ฝ่ายหญิงโพสต์ข้อความซึ้งถึงคุณพ่อ

เมื่อวันอังคารที่ 31 มี.ค. 69 เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ได้เผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัว เซอร์ไพรส์ร่วมเฟรมกับ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายของ อนุทิน ชาญวีรกูล ในงานทำบุญครบรอบ 3 ปี การจากไปของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม พ่อของเพลง

จากนั้น เพลง ชนม์ทิดา ได้ทำการรีโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่า “ขอบคุณที่มาร่วมงานนะ พ่อคงกำลังยิ้มมองลงมาจากบนฟ้าแน่นอน”

“Thank you for coming Dad is sure smiling from above”

IG plengasavahame

ด้านเป๊กทำการรีโพสต์ภาพนี้บนอินสตาแกรมของตนเองเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีภาพของเป๊กถ่ายรูปร่วมกับญาติของเพลงอีกหลายคน

แม้ว่าเพลงและเป๊กจะได้ยุติความสัมพันธ์และยกเลิกงานแต่งงานไปแล้ว ทว่าภาพเหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ยังคงรักษามิตรภาพและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เพลงเคยให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเธอยังคงเก็บชุดแต่งงานไว้

ข้อมูล/ภาพจาก : IG plengasavahame

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

