สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 10:19 น.
เช็กไทม์ไลน์สอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้เขต 1 เขต 2 กสถ.เตรียมประชุมเคาะบัญชีผู้สอบผ่าน เช็กกำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุรับราชการช่วงพฤษภาคมนี้

เพจเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. แจ้งความคืบหน้าการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568 สำหรับศูนย์สอบกลุ่มภาคใต้ เขต 1 เขต 2 ล่าสุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดส่งผลคะแนนสอบภาค ข. กับภาค ค. ให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังเร่งตรวจสอบคุณวุฒิตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านอย่างละเอียด กสถ. มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อย่างเป็นทางการ

แผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป กสถ. คาดว่าจะประกาศเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 หน่วยงานจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้สอบผ่านรับทราบล่วงหน้า 10 วัน

จากนั้นจะมีกำหนดการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 การเร่งบรรจุแต่งตั้งมีเป้าหมายเพื่อให้ข้าราชการใหม่ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมิน

ผู้เข้าสอบสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

