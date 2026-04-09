สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว
เช็กไทม์ไลน์สอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้เขต 1 เขต 2 กสถ.เตรียมประชุมเคาะบัญชีผู้สอบผ่าน เช็กกำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุรับราชการช่วงพฤษภาคมนี้
เพจเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. แจ้งความคืบหน้าการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2568 สำหรับศูนย์สอบกลุ่มภาคใต้ เขต 1 เขต 2 ล่าสุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดส่งผลคะแนนสอบภาค ข. กับภาค ค. ให้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังเร่งตรวจสอบคุณวุฒิตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านอย่างละเอียด กสถ. มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้อย่างเป็นทางการ
แผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป กสถ. คาดว่าจะประกาศเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 หน่วยงานจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้สอบผ่านรับทราบล่วงหน้า 10 วัน
จากนั้นจะมีกำหนดการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 การเร่งบรรจุแต่งตั้งมีเป้าหมายเพื่อให้ข้าราชการใหม่ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมิน
ผู้เข้าสอบสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.
- ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้ เช็กคะแนน-รายชื่อ ผู้ผ่านภาค ก-ข ล่าสุด
- ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ-ลำดับขึ้นบัญชี ยกเว้นภาคใต้
- “สอบท้องถิ่น 2568” ไม่เป็นโมฆะ ยืนยันโปร่งใส-ไร้ทุจริต เดินหน้าสอบสัมภาษณ์ต่อ
