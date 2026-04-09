หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า
หมอช้าง ดูดวง สงกรานต์ 2569 คำทำนายเดือนเมษายน คนโสดคนมีคู่ต้องเช็กดวงความรักด่วนหลังพบเกณฑ์รถไฟชนกัน ขณะที่การงานการเงินของอีกหลายลัคนามีทิศทางดีขึ้น เตรียมตัวรับความเฮง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 กำลังจะมาถึง หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ออกมาอัปเดตดวงชะตาเดือนเมษายนให้ทุกคนได้เตรียมตัว คำทำนายรอบนี้มีทั้งข่าวดีเรื่องเงินทองรวมถึงคำเตือนสำคัญเรื่องความรัก
หมอช้างเตือนคนโสดกับคนมีคู่ให้ระวังปัญหาหัวใจช่วงปีใหม่ไทย คนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงมากจนมีเกณฑ์รถไฟชนกัน ใครกำลังเปิดใจต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่าเพิ่งรีบตกลงปลงใจเร็วเกินไป ส่วนคนมีคู่แม้วางตัวดีก็อาจมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้น เรื่องราวของเพื่อนหรือคนรักเก่าอาจเข้ามาสร้างปัญหาโดยไม่คาดคิด
ราศีที่ต้องระวังเรื่องความรักหนักที่สุดคือ
- ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายนถึง 15 ธันวาคม
- ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคมถึง 16 กันยายน
นอกจากเรื่องความรัก หมอช้างยังเปิดเผยดวงดีรับสงกรานต์
มี 3 ราศีที่ดวงชะตาพุ่งแรง การงาน รับโชคลาภก้อนโต
เริ่มต้นที่ราศีเมษ จังหวะการเงินมีพลังสูงมาก การลงทุนหรือเสี่ยงโชคมีโอกาสได้รับข่าวดีจนติดอันดับคนดวงดี ด้านการงานมีความก้าวหน้าสูง มีลุ้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับรางวัล ทว่าต้องระวังปัญหาขัดแย้งจากการสื่อสาร ส่วนเรื่องความรักดวงดาวคู่ครองส่งผลดีมาก คนรักจะนำโชคลาภมาให้พร้อมช่วยส่งเสริมธุรกิจ
ราศีกรกฎเป็นอีกราศีที่เตรียมรับข่าวดี การงานมีทิศทางเริ่มต้นเส้นทางใหม่ การตัดสินใจช่วงนี้มักให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง การทำงานประจำจะมีความก้าวหน้า ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ ด้านการเงินมีความมั่นคงแข็งแรงมาก รายได้ประจำหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทว่าดวงชะตาช่วงนี้เน้นเรื่องน้ำพักน้ำแรงมากกว่าโชคลาภ
ปิดท้ายที่ราศีมีน เดือนเมษายนเป็นช่วงเวลารับทรัพย์ของจริง รายได้ประจำเติบโตจนได้เงินก้อน บางคนมีข่าวดีเรื่องโชคลาภเข้ามาเสริม การงานมีไอเดียใหม่ให้ลงมือทำ ทว่าต้องระวังการปะทะอารมณ์ในที่ทำงาน หมอช้างเตือนชาวราศีมีนเรื่องสุขภาพเพิ่มเติม ควรไปทำบุญกับโรงพยาบาล บริจาคเลือด หรือทำฟันเพื่อแก้เคล็ด ช่วงนี้ดวงชะตามีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
