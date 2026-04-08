การเงินเศรษฐกิจ

เฮลั่น ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม 2.14 บาท/ลิตร หลังปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นใหม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 17:45 น.
58

วันที่ 8 เมษายน 2569 ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้น้ำมันทั่วประเทศ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซล B7 กับ B20 ลง 2 บาทต่อลิตร ซึ่งถือเป็นการปรับลดในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สูตรอ้างอิงราคาตลาดกลางสิงคโปร์รูปแบบใหม่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคานี้ส่งผลให้ราคาขายปลีก ณ สถานีบริการน้ำมันปรับลดลง 2.14 บาทต่อลิตร

ราคาขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันดีเซล B7 จะปรับลดลงมาอยู่ที่ 48.40 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล B20 จะอยู่ที่ 43.40 บาทต่อลิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กบน. ยังมีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยน้ำมันดีเซลลง หลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลระบุว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเมื่อวันที่ 2 เมษายนอยู่ที่ประมาณ 293 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ก่อนจะปรับลดลงเหลือประมาณ 255 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในวันที่ 7 เมษายน

การปรับลดเงินชดเชยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การปรับลดเงินชดเชยดีเซล B7 ลง 3.54 บาทต่อลิตร (จากเดิมชดเชย 18.54 บาทต่อลิตร ลดลงเหลือ 15.00 บาทต่อลิตร) กับการปรับลดเงินชดเชยดีเซล B20 ลง 3.06 บาทต่อลิตร (จากเดิมชดเชย 20.09 บาทต่อลิตร ลดลงเหลือ 17.03 บาทต่อลิตร)

การปรับลดอัตราเงินชดเชยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสามารถลดรายจ่ายของกองทุนลงได้วันละ 288.44 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายจ่ายวันละ 1,533.05 ล้านบาท ลดลงเหลือรายจ่ายวันละ 1,244.61 ล้านบาท มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลรวมถึงสร้างเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนน้ำมันฯ ในระยะยาว

ทว่าประมาณการฐานะของกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 8 เมษายน 2569 ภาพรวมยังคงอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วง โดยมีสถานะติดลบรวมกว่า 57,762 ล้านบาท แบ่งออกเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 20,254 ล้านบาท บัญชีก๊าซแอลพีจี (LPG) ติดลบ 37,508 ล้านบาท

ในช่วงท้าย นายเอกนัฏกล่าวเน้นย้ำว่า ความร่วมมือคือทางออกของทุกวิกฤต เขาขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่เข้าใจในสถานการณ์วิกฤตโลกที่ส่งผลกระทบต่อเรา พร้อมกล่าวขอบคุณกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดภาระให้แก่สังคม การร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อค่าครองชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยยังคงเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางความผันผวนของโลก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 17:45 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button