การเงินเศรษฐกิจ

หมดเขตยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ยื่นล่าช่าต้องทำยังไง เสี่ยงค่าปรับ บวกเงินเพิ่ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 17:21 น.
กรมสรรพากร แนะ ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ล่าช้าต้องทำอย่างไร

ยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ล่าช้าต้องทำอย่างไร? เสี่ยงค่าปรับบวกเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน แนะรีบยื่นที่สรรพากร โทษยื่นช้า-ไม่ครบ-เลี่ยงจ่าย มีทั้งจำทั้งปรับสูงสุด 2 แสน/จำคุก 7 ปี

สิ้นสุดลงแล้วสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) ประจำปีภาษี 2568 ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 8 เมษายน 2569 สำหรับผู้เสียภาษีที่อาจหลงลืม หรือดำเนินการยื่นแบบฯ ผ่านระบบออนไลน์ไม่ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่ต้องตื่นตระหนก ควรรีบดำเนินการยื่นแบบฯ และชำระภาษีโดยเร็วที่สุด ตามขั้นตอนดังนี้

ยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ล่าช้า ทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีออนไลน์ไม่ทันตามกำหนดจะต้องดำเนินการยื่นแบบฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยไม่สามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบฯ ให้ครบถ้วน และหากคำนวณแล้วมียอดภาษีที่ต้องชำระก็จะต้องชำระภาษี พร้อมค่าปรับและเงินเพิ่ม (ถ้ามี) สามารถชำระภาษีได้ที่สำนักงานหรือผ่านช่องทางที่กำหนด

เตรียมเอกสารยื่นภาษี 2569

สำหรับท่านที่ต้องการยื่นภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่

  • กรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • เอกสารลดหย่อนภาษีต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการซื้อกองทุน, หนังสือรับรองการบริจาค, หนังสือรับรองการใช้มาตรการรัฐ เช่น Easy e-Receipt เป็นต้น

ยื่นภาษี 2569 ล่าช้า มีโทษใดบ้าง?

ท่านที่ยื่นภาษีหลังวันที่ 8 เมษายน 2568 ยังสามารถยื่นแบบฯ ได้ แต่มีผลทางกฎหมาย และมีโทษปรับทางอาญาสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม อัตราค่าปรับนี้สามารถลดลงได้ หากผู้เสียภาษีรีบไปยื่นแบบฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

ในกรณีที่มียอดภาษีที่ต้องชำระ จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยคำนวณตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดยื่นแบบฯ (วันที่ 9 เมษายน 2568 เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ชำระภาษีครบถ้วน

เลี่ยงจ่ายหรือชำระภาษีไม่ถูกต้อง มีโทษทางอาญา ร้ายแรงกว่าที่คิด

กรมสรรพากร เตือนผู้ที่ไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้อง ต้องจ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และอาจมีโทษทางอาญาด้วย ขึ้นอยู่กับว่าความผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงขั้นไหน หากยื่นแบบฯ ภายในกำหนดแต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน, ยื่นแบบฯ ล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบฯ มีบทลงโทษตาม 5 กรณี ดังนี้

1. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี

2. เจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และไม่ได้ยื่นแบบฯ หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่จ่ายภาษีขาด ต้องรับผิดชำระเงินเพิ่ม และเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับนั้นอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

3. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

4. จงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท

5. ตั้งใจละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีเงินได้ทุกคน แม้จะยื่นล่าช้า ก็ยังจำเป็นต้องดำเนินการ หากปล่อยทิ้งไว้ยิ่งทำให้ภาระค่าปรับและเงินเพิ่มสะสมมากขึ้น

ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯ ประจำปีภาษี 2567 รีบดำเนินการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยเร็ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

ข้อมูลจาก : กรมสรรพากร

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

