หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง

หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร บ้านรวย พระเอกสุดแซ่บ จากซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “หงสาวดี” เป็นถึง ทายาทตระกูลดัง เจ้าของธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง
ทำเอาชาวเน็ตหลายคนอึ้งจนอ้าปากค้างกันเลยทีเดียว เมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของ ตรี ภรภัทร พระเอกหนุ่มหุ่นแซ่บ เจ้าของบทบาท “พระนเรศ” จากซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “หงสาวดี” โดยเจ้าตัวได้มีโอกาสไปออกรายการ แฉ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
ช่วงหนึ่งของรายการ มดดำ คชาภา ได้พูดถึงข้อมูลลับของ ตรี ภรภัทร ว่า แท้จริงแล้วที่บ้านของตรีมีธุรกิจหลายอย่างเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นนักแสดงก็ได้ เมื่อถามว่าที่บ้านทำธุรกิจอะไร ตรี เผยว่า “ที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจทัวร์ และน้ำชาดำเย็น ตรา อัมพวา”
ขณะที่ทาง น็อต วรฤทธิ์ เล่าเพิ่มเติมว่า “มีรุ่นพี่เคยไปส่งตรีที่บ้านตอนเข้าวงการแรก ๆ ระหว่างทางก็สอนตรีเรื่องการใช้เงิน เพราะน้องเพิ่งเข้าวงการใหม่ ๆ ต้องเตือนเรื่องการดูแลการเงินให้ดี ๆ แต่พอถึงบ้านตรีปุ๊บ ถึงกับร้องโอ้โห แล้วบอกว่าไม่ต้องสอนมันแล้วแบบนี้”
นอกจากนี้ น็อต ยังยืนยันอีกว่า ตั้งแต่ทำงานกับตรีมาไม่เคยเห็นพระเอกหนุ่มชื่อดังคนนี้ทำตัวอวดรวยเลย นิสัยดีมาก ๆ แถมยังนั่งรถของกองถ่ายเหมือนทุก ๆ คนด้วย
อ้างอิงจาก : รายการ แฉ
ภาพจาก : IG treporapat
