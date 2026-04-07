จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน
รมว.แรงงาน ประกาศนโยบายลดเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน พร้อมเตรียมแผนสำรองงบรัฐหนุนเอกชนคงการจ้างงาน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ยืนระยะในระดับสูง ซึ่งมาตรการนี้มุ่งเน้นการเพิ่มเงินสดในมือให้กับลูกจ้างโดยเร็วที่สุด
นายจุลพันธ์ เน้นย้ำว่า กระทรวงแรงงานจะไม่นิ่งเฉยต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวน เบื้องต้นได้มีการมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งศึกษาสัดส่วนการลดเงินส่งเข้ากองทุนและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกจ้างมีรายได้คงเหลือเพิ่มขึ้น หากสถานการณ์พลังงานรุนแรงขึ้น รัฐเตรียมมาตรการสนับสนุนเม็ดเงินแก่ภาคเอกชนเพื่อคงการจ้างงานไว้ ไม่ให้แรงงานฝีมือหลุดออกจากระบบเหมือนช่วงโควิด-19
นอกจากนั้นได้มีการเตรียมการวางแผนเรื่องบูรณาการร่วมกับกระทรวง อว. และเกษตรฯ เพื่อฝึกทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยี (AI) และเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ในระยะยาว
นอกจากการช่วยเงินในกระเป๋าแล้ว รมว.แรงงาน ยังเตรียมปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น พร้อมดึงทีมแพทย์และ สปสช. มาร่วมพัฒนาสวัสดิการให้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง รวมถึงการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่หลุดจากระบบกว่า 2 แสนคน ได้ลงทะเบียนต่ออายุเพื่อกลับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง
นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า าจะมีการตั้งตัวชี้วัด (KPI) การทำงานของข้าราชการในสังกัดใหม่ โดยต้องเป็นตัวเลขที่สะท้อนการบริการประชาชนได้ครบถ้วน ไม่ใช่แค่ตัวเลขในเล่มงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์แบบเดิม ๆ พร้อมตอบคำถามสื่อเรื่อง KPI ของตัวเองติดตลกว่า “ให้นักข่าวเขียนให้ จะได้ทำตาม” เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและรับฟังเสียงรอบด้าน
