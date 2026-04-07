จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 16:12 น.
57
จุลพันธ์ รมว.แรงงาน สั่งลุยนโยบายเร่งด่วน "ลดเงินสมทบประกันสังคม" บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

รมว.แรงงาน ประกาศนโยบายลดเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน พร้อมเตรียมแผนสำรองงบรัฐหนุนเอกชนคงการจ้างงาน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ยืนระยะในระดับสูง ซึ่งมาตรการนี้มุ่งเน้นการเพิ่มเงินสดในมือให้กับลูกจ้างโดยเร็วที่สุด

นายจุลพันธ์ เน้นย้ำว่า กระทรวงแรงงานจะไม่นิ่งเฉยต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวน เบื้องต้นได้มีการมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งศึกษาสัดส่วนการลดเงินส่งเข้ากองทุนและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกจ้างมีรายได้คงเหลือเพิ่มขึ้น หากสถานการณ์พลังงานรุนแรงขึ้น รัฐเตรียมมาตรการสนับสนุนเม็ดเงินแก่ภาคเอกชนเพื่อคงการจ้างงานไว้ ไม่ให้แรงงานฝีมือหลุดออกจากระบบเหมือนช่วงโควิด-19

นอกจากนั้นได้มีการเตรียมการวางแผนเรื่องบูรณาการร่วมกับกระทรวง อว. และเกษตรฯ เพื่อฝึกทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยี (AI) และเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ในระยะยาว

นอกจากการช่วยเงินในกระเป๋าแล้ว รมว.แรงงาน ยังเตรียมปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น พร้อมดึงทีมแพทย์และ สปสช. มาร่วมพัฒนาสวัสดิการให้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง รวมถึงการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่หลุดจากระบบกว่า 2 แสนคน ได้ลงทะเบียนต่ออายุเพื่อกลับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง

นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า าจะมีการตั้งตัวชี้วัด (KPI) การทำงานของข้าราชการในสังกัดใหม่ โดยต้องเป็นตัวเลขที่สะท้อนการบริการประชาชนได้ครบถ้วน ไม่ใช่แค่ตัวเลขในเล่มงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์แบบเดิม ๆ พร้อมตอบคำถามสื่อเรื่อง KPI ของตัวเองติดตลกว่า “ให้นักข่าวเขียนให้ จะได้ทำตาม” เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและรับฟังเสียงรอบด้าน

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร ข่าว

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

55 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5 หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

2 นาที ที่แล้ว
รับประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าว

ไวรัลไกลระดับโลก! คลิปมอบประกาศนียบัตร “สาธิต ม.อ.” ผอ.สู้ชีวิตกับนร.สุดๆ

7 นาที ที่แล้ว
จุลพันธ์ รมว.แรงงาน สั่งลุยนโยบายเร่งด่วน &quot;ลดเงินสมทบประกันสังคม&quot; บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน ข่าว

จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

33 นาที ที่แล้ว
คลินิก รพ คำโฆษณาฉบับใหม่ สุขภาพและการแพทย์

เปิดคำต้องห้าม รพ.-คลินิกใช้โฆษณา “กีหลวม-จึ้งเกิน-พส.จีน” ล้างบางหมด

42 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

46 นาที ที่แล้ว
กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ด่วน! กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

58 นาที ที่แล้ว
อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึกปมร้าว! &quot;สามี-เจ้าแม่เงินกู้&quot; ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้ ข่าว

เจาะลึกปมร้าว! “สามี-เจ้าแม่เงินกู้” ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต เศรษฐกิจ

พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป บันเทิง

ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.กฤช ขอโทษประชาชน หลังอดีตผู้ช่วยถูกจับคดียาเสพติด พรรคส้ม เร่งขับพ้นสมาชิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลให้ประกันตัว “สนธิ” วางวงเงิน 5 หมื่นบาท ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แม่แจงแทน “ลูกสาวสาดน้ำมันร้อน” เหตุเครียดสะสม-ภาระเลี้ยงดู 3 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. เร่งชงศาลฎีกา เอาผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ลุ้นยื่น 9 เม.ย.นี้ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. เร่งชงศาลฎีกา เอาผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ลุ้นยื่น 9 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก &quot;ขอมีเมียน้อย&quot; หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว ข่าว

คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก “ขอมีเมียน้อย” หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นศิลปินเมืองเพชร &quot;โส อานนท์&quot; เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปีหลังป่วยมะเร็งลำไส้ บันเทิง

อาลัย “โส อานนท์” นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังเมืองเพชร เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งลำไส้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม ข่าว

ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่ ข่าวต่างประเทศ

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่ ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่ เศรษฐกิจ

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 16:12 น.
57
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
คลินิก รพ คำโฆษณาฉบับใหม่

เปิดคำต้องห้าม รพ.-คลินิกใช้โฆษณา “กีหลวม-จึ้งเกิน-พส.จีน” ล้างบางหมด

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
