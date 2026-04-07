ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

พระเอกช่อง 7 “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงานร่วม 2 ปี แฟน ๆ ร่วมยินดี
ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีมาก ๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ที่ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพน่ายินดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากำลังเตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่ เพราะภรรยาสาว มาดี้ มาดิน่า ทายาทปูคอนโดแบรนด์ Viya crab ตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้ว หลังทั้งคู่แต่งงานกันมา 2 ปี
“มาชาอัลลอฮ ตะบารอกัลลอฮ “หมายความว่า นั่นคือพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงให้จำเริญเถิด Alhamdulillah”
หลังจากที่ ฟีฟ่า เปรมอนันต์ พระเอกช่อง 7 ได้โพสต์ภาพแห่งความสุขลงไปได้ไม่นาน ด้านคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ประวัติ ฟีฟ่า เปรมอนันต์ พระเอกชื่อดัง สังกัดช่อง 7
สำหรับ เปรมอนันต์ ศรีพานิช หรือ ฟีฟ่า เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ที่จังหวัดขอนแก่น ศึกษาที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา และ ได้ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพจนจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีวิกรม์ ปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ฟีฟ่า เปรมอนันต์ เริ่มเข้ามาแคสงานตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เคยมีโอกาสประกวดเวที Smart Boy แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนได้มีโอกาสแคสติ้ง Love Sick The Series Season 2 จนได้ติด 1 ใน 19 คน และเป็นผู้ชนะ ของโปรเจกต์ Love Sick Freshy Camp เป็นที่รู้จักในบทอาจารย์ณรงค์หรือครูอาร์ม ใน Love Sick The Series Season 2
นอกจากนั้น ฟีฟ่า ยังเคยเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง BUFF4 ซึ่งเป็นศิลปินที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 4 นักแสดงจากLove Sick The Series Season 2 และยังได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวต จาก Cleo Bachelor 2015 อีกด้วย
ด้านชีวิตส่วนตัว ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ได้เข้าพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม หรือเรียกว่า “พิธีนิกะห์” กับเจ้าสาวคนสวย มาร์ดี้ มาดิน๊ะ เล่าเจริญ ทายาทปูคอนโดแบรนด์ Viya crab เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
View this post on Instagram
อ้างอิงจาก : IG fifa_premanan
ติดตาม The Thaiger บน Google News: