ข่าวดาราบันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

GIFT T. เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 11:09 น.
102
ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี

พระเอกช่อง 7 “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงานร่วม 2 ปี แฟน ๆ ร่วมยินดี

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีมาก ๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ที่ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพน่ายินดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากำลังเตรียมตัวเป็นพ่อแม่มือใหม่ เพราะภรรยาสาว มาดี้ มาดิน่า ทายาทปูคอนโดแบรนด์ Viya crab ตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้ว หลังทั้งคู่แต่งงานกันมา 2 ปี

“มาชาอัลลอฮ ตะบารอกัลลอฮ “หมายความว่า นั่นคือพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงให้จำเริญเถิด Alhamdulillah”

หลังจากที่ ฟีฟ่า เปรมอนันต์ พระเอกช่อง 7 ได้โพสต์ภาพแห่งความสุขลงไปได้ไม่นาน ด้านคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

คนบันเทิงและชาวเน็ตร่วมยินดี คนบันเทิงและชาวเน็ตร่วมยินดี-1 คนบันเทิงและชาวเน็ตร่วมยินดี-2

ประวัติ ฟีฟ่า เปรมอนันต์ พระเอกชื่อดัง สังกัดช่อง 7

สำหรับ เปรมอนันต์ ศรีพานิช หรือ ฟีฟ่า เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ที่จังหวัดขอนแก่น ศึกษาที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา และ ได้ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพจนจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีวิกรม์ ปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ฟีฟ่า เปรมอนันต์ เริ่มเข้ามาแคสงานตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เคยมีโอกาสประกวดเวที Smart Boy แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนได้มีโอกาสแคสติ้ง Love Sick The Series Season 2 จนได้ติด 1 ใน 19 คน และเป็นผู้ชนะ ของโปรเจกต์ Love Sick Freshy Camp เป็นที่รู้จักในบทอาจารย์ณรงค์หรือครูอาร์ม ใน Love Sick The Series Season 2

นอกจากนั้น ฟีฟ่า ยังเคยเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง BUFF4 ซึ่งเป็นศิลปินที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 4 นักแสดงจากLove Sick The Series Season 2 และยังได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวต จาก Cleo Bachelor 2015 อีกด้วย

ด้านชีวิตส่วนตัว ฟีฟ่า เปรมอนันต์ ได้เข้าพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม หรือเรียกว่า “พิธีนิกะห์” กับเจ้าสาวคนสวย มาร์ดี้ มาดิน๊ะ เล่าเจริญ ทายาทปูคอนโดแบรนด์ Viya crab เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

อ้างอิงจาก : IG fifa_premanan

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

