หม่อง หม่อง ลวิน อดีตแข้งไทยลีกทำร้ายแฟนบอล ไปดูบทลงโทษสุดเฮี้ยบ
ฟันโทษหนักทั้งนักเตะ-ผู้ตัดสิน! สั่งแบนอดีตกัปตันเมียนมาครึ่งปี ปรับเงินอ่วม ด้านแฟนบอลหญิงคู่กรณีโดนแบนเข้าสนามถาวร
ความคืบหน้ากรณีเหตุอื้อฉาวในวงการฟุตบอลเมียนมา เมื่อ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ในเกมระหว่าง ยาดานาร์บอน พบกับ ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด ซึ่งมีภาพปรากฏว่า หม่อง หม่อง ลวิน ดาวเตะซูเปอร์สตาร์และเป็นอดีตนักเตะลำพูน วอริเออร์ ระเบิดอารมณ์บุกขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพื่อทำร้ายร่างกายแฟนบอลหญิงสูงวัยในช่วงพักครึ่ง ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลเมียนมา (MFF) ได้ประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว
โดยสั่งห้าม หม่อง หม่อง ลวิน ลงทำการแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลเมียนมาและลีกอาชีพ (MNL) เป็นเวลาครึ่งปี หรือ 6 เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป รวมถึงปรับเงินอีกจำนวน 300,000 จัต (ประมาณ 4,600 บาท) ฐานกระทำการเกินขอบเขตระเบียบวินัยและจริยธรรมนักกีฬาอาชีพ
ขณะเดียวกัน นายอู จอว์ ซายาร์ ออง ผู้ตัดสิน ถูกสั่งแบนห้ามทำหน้าที่ 3 นัด เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ ไม่แจกใบแดงไล่ หม่อง หม่อง ลวิน ออกจากสนามในจังหวะเกิดเหตุ ผู้ช่วยผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันถูกลงโทษแบนห้ามทำหน้าที่ 3 นัดเช่นเดียวกัน ฐานละเลยกฎระเบียบการแข่งขัน
บทลงโทษ “แฟนบอลหญิงคู่กรณี”
สหพันธ์ฟุตบอลพม่ายังสั่งห้ามหญิงรายดังกล่าวเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากมีพฤติกรรมด่าทอ ยั่วยุ และใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินกว่าเหตุ ซึ่งเป็นชนวนเหตุของความวุ่นวายด้วย
ทั้งนี้ กล้องถ่ายทอดสดบันทึกเสียงผู้หญิงร้องไห้และตะโกนว่า “คุณทำอะไรน่ะ! อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะ! อย่ามาอวดดีเพียงเพราะเป็นนักฟุตบอล เขาทำร้ายฉัน เขาต่อยหน้าฉัน!”
หลังเกิดเหตุดาวเตะดีกรีกัปตันทีมชาติได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียอ้างว่า เขาถูกแฟนบอลรายดังกล่าว “เหยียดเชื้อชาติ” จึงต้องตอบโต้ อย่างไรก็ตามสังคมกลับมองนี่คือข้ออ้างในการใช้ความรุนแรง.
ที่มา : eng.mizzima
ติดตาม The Thaiger บน Google News: