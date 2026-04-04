ร.ต.ต.หญิง-พลเมืองดีช่วยชายเพิ่งพ้นโทษ ไร้เงินกลับบ้านไปหาย่าวัย 80
ชายกาฬสินธุ์ เข้าพบตำรวจ สน.หลักสอง รับอับจนหนทาง พ่อแม่เสียหมดแล้วไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว เหลือเพียงย่าที่ต่างจังหวัด ร้อยตำรวจตรีหญิงและผู้มีจิตสรัทธาใจดีมอบทุนเดินทาง ส่งต่อกำลังใจให้เริ่มต้นชีวิตใหม่
ภาพเหตุการณ์สุดประทับใจเกิดขึ้นที่ สน.หลักสอง เมื่อชายคนหนึ่งเดินเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยท่าทางอิดโรยและน้ำเสียงสั่นเครือ โดยแจ้งกับ ร.ต.ต.หญิง ยุภาภรณ์ ว่าตนเองเพิ่งได้รับอิสรภาพจากเรือนจำในวันแรก แต่กลับต้องเผชิญกับโลกภายนอกเพียงลำพัง ไร้ญาติขาดมิตรในกรุงเทพฯ และไม่มีเงินค่ารถที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์
“ผมเพิ่งออกจากเรือนจำวันนี้ครับ ไม่มีที่ไป อยากกลับบ้านที่กาฬสินธุ์ แต่ไม่มีเงินเลย…” เขาเล่าว่าได้พยายามไปหาเพื่อนแล้ว แต่ไม่พบใคร และไม่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ตัว พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียงคุณย่าอายุกว่า 80 ปี ที่บ้านต่างจังหวัด และยังไม่ทราบว่า เขาเคยต้องโทษ
ก่อนหน้านี้พยายามไปหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่พบใคร เงินที่มีติดตัว 40 บาท ซึ่งได้รับความช่วยเหลือมาได้ใช้ซื้ออาหารไปหมดสิ้นแล้ว
เมื่อถามว่าคิดถึงใครที่สุด เขาตอบโดยไม่ลังเลว่า อยากกลับไปหาคุณย่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่
ร.ต.ต.หญิงจึงได้ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และช่วยเหลือตามกำลัง พร้อมเปิดโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมช่วยเหลือค่าเดินทางให้เขาได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
“เงิน 500 บาท สำหรับเราอาจไม่มาก แต่สำหรับบางคน มันคือโอกาสได้กลับบ้าน” สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง โพสต์เมื่อ 3 เม.ย.69 ที่ผ่านมา.
