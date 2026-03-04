แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

เปิดภาพแรก พี่จอง ยูทูบเบอร์หนุ่มเกาหลี เดินทางกลับถึงไทย หลังหยุดพักผ่อนและรักษาตัวนานกว่า 2 เดือน จัดอาหารไทยมื้อใหญ่ ทำแฟนคลับใจฟู
เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้ว สำหรับ พี่จอง ยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังชาวเกาหลี โพสต์ภาพอยู่ภายในห้อง พร้อมอาหารไทยวางเรียงรายชุดใหญ่ โดย พี่จอง ได้ระบุแคปชั่นประกอบที่ทำให้เหล่าแฟนคลับหัวใจฟูสุด ๆ ว่า “ผมมาถึงแล้วก็อาหารไทยเลยครับ”
นอกจากภาพนิ่งแล้ว พี่จอง ยังเอาใจแฟนคลับด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอทักทายแฟน ๆ ลงในสตอรี่ไอจีด้วยว่า “สวัสดีครับ ผมกลับมาแล้วครับ จริง ๆ คิดถึงทุกคนมาก ๆ ครับ แล้วผมพร้อมทำงานต่อนะครับ”
งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับใจฟูสุด ๆ ที่ในขณะนี้ประเทศไทยได้มี พี่จอง เป็นของตัวเองแล้ว หลายคนแห่เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดถึงต่อพ่อหนุ่มเกาหลีเจ้าของรอยยิ้มแสนหวานกินใจ พร้อมตั้งตารอทริปต้อนรับพี่จองกลับมาอีกครั้งแล้ว หลังจากที่ บอสเคอร์บี้ และช่อง Cullen Hateberry ออกมาชี้แจงว่า พี่จองมีอาการปวดคอ แม้ไม่ได้ร้ายแรง แต่ให้พัก 1 เดือน เพื่อโฟกัสกับการพักผ่อนและทำกายภาพบำบัด โดยพี่จองจะเดินทางกลับเกาหลีไปพักผ่อนอย่างเต็มที่ จนล่าสุดเขากลับมาเตรียมมอบความสุขให้แฟน ๆ อีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกิดอะไรขึ้น? ช่องยูทูปคัลแลน แจ้งข่าวด่วนถึง พี่จอง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก
- จูดี้ โพสต์แล้ว หลังดราม่าพี่จอง-คัลแลน เจอแม่ค้าขายของแพง ลั่น ไม่ต้องโอนเงินคืน
- ปรับ 2 พัน แม่ค้าตลาดน้ำ ดราม่าพี่จอง-คัลแลน ถามกลับ ‘จะเอาเงินคืนไหม’
- เปิดโทษหนัก แม่ค้าตลาดน้ำ ปมดราม่าพี่จอง-คัลแลน ปรับสูงสุด 1.4 แสน จำคุก 7 ปี
อ้างอิงจาก : IG jung_kt_
ติดตาม The Thaiger บน Google News: