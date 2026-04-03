ดูดวง

3 ราศีแต้มบุญทำงาน เสน่ห์เมตตามหานิยมพุ่งแรง ไปไหนก็มีแต่คนเอ็นดู

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 11:31 น.
116
ดูดวงวันนี้ 4 4 69

ส่อง 3 ราศีที่ดวงชะตาขาขึ้นหยิบจับอะไรก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วย คนรอบข้างเอ็นดูเป็นพิเศษ พร้อมเปิดทางรับโชคลาภจากการเจรจาและคอนเนกชันใหม่ ๆ ที่น่าอิจฉา

เคยสังเกตไหมว่าบางช่วงเวลาเดินไปไหนก็มีแต่คนยิ้มให้ ทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็มีคนพร้อมจะให้อภัย หรือแม้แต่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลืออะไรก็ดูจะง่ายดายไปเสียหมด นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะพลังงานเมตตามหานิยมในตัวกำลังทำงานอย่างเต็มที่ตามจังหวะการโคจรของดวงดาวที่เกื้อหนุน พลังแห่งความเอ็นดูนี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยและประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ที่หลายคนต้องอิจฉา

ใครที่รู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้ทำอะไรก็ติดขัดหรือคนรอบข้างดูตึงใส่ เตรียมตัวรับพลังบวกได้เลย เพราะ 3 ราศีต่อไปนี้กำลังจะเป็นที่รักของจักรวาล หยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยประคับประคองให้สำเร็จลุล่วง

เช็ก 3 ราศีไปไหนก็มีแต่คนเมตตา ทั้งรักทั้งเอ็นดูจนน่าอิจฉา

ราศีมีน

ช่วงนี้ดวงชะตาของคุณดูอ่อนโยนและน่าเข้าหาเป็นพิเศษ พลังเมตตาโดดเด่นมากในสายตาผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า หากต้องการนำเสนอโปรเจกต์หรือขอความช่วยเหลือเรื่องงาน จะได้รับความเอ็นดูและคำแนะนำที่ดีกลับมาเสมอ เสน่ห์ของคุณไม่ได้อยู่ที่คำพูดอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความจริงใจที่แผ่ออกมาจนคนรอบข้างสัมผัสได้

ราศีกรกฎ

ออร่าแห่งความเมตตาแผ่กระจายจนคนใกล้ตัวรู้สึกได้ชัดเจน คุณมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือของขวัญจากความเสน่หา มีคนอยากเข้ามาซัพพอร์ตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ใครที่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง ช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่จะปรับความเข้าใจ เพราะคำพูดของคุณจะมีพลังในการเยียวยาและสร้างมิตรภาพได้ดีเยี่ยม

ราศีตุลย์

เสน่ห์เหลือร้ายจนน่าอิจฉา! พลังงานดาวเจ้าเรือนส่งผลให้คุณดูโดดเด่นในวงสังคม ไปติดต่องานที่ไหนก็ได้รับความต้อนรับอย่างดีเยี่ยม มีเกณฑ์ได้รับโอกาสพิเศษจากคอนเนกชันใหม่ ๆ ที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน ความเมตตาจากคนแปลกหน้าจะทำให้คุณประหลาดใจ ถือเป็นช่วงเวลาทองในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระยะยาว

คำแนะนำส่งท้าย

การมีเสน่ห์เมตตาเป็นลาภอันประเสริฐ แต่การรักษาพลังงานนี้ให้คงอยู่ต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้ด้วยใจจริง แนะนำให้เสริมดวงเมตตามหานิยมด้วยการถวายดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวนหรือน้ำดื่มสะอาดแก่ศาสนสถาน หรือหมั่นพูดจาไพเราะถนอมน้ำใจคนรอบข้างเป็นประจำ หากมีโอกาสควรสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีอ่อนหรือสีพาสเทลเพื่อช่วยขับเน้นพลังงานความอ่อนโยนในตัวให้พุ่งสูงขึ้น พร้อมรับความรักและความเอ็นดูที่จะไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button