“เชลลี คิตเทิลสัน” นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัว กลางกรุงแบกแดด
เชลลี คิตเทิลสัน นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัว กลางกรุงแบกแดด คาดเป็นฝีมือกลุ่ม คะตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มตัวแทนจากอิหร่าน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เชลลี คิตเทิลสัน นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัวที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก
โดยทางรัฐบาลสหรัฐฯระบุว่าพวกเขากำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวใกล้ชิดและทำงานร่วมกับรัฐบาลอิรักในการปล่อยตัวเธอ
เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่าเธอเคยรับคำเตือนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของตน รวมถึงความเสี่ยงที่จะถูกลักพาตัว จากกลุ่มตัวแทนของอิหร่านอย่าง คะตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในอิรัก
โดยแหล่งข่าวเล่าว่า รัฐบาลสหรัฐฯเคยเตือน คิตเติลสัน แล้วว่ากลุ่มคะตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์วางแผนจะลักพาตัวหรือฆ่าเธอ
สำหรับ เชลลี คิตเทิลสัน นั้นเป็นข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและอัฟกานิสถาน โดยเธอเผยแพร่บทความของเธอผ่านสื่อนานาชาติ สื่อสหรัฐฯ และสื่ออิตาลี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: