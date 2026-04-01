ข่าวต่างประเทศ

“เชลลี คิตเทิลสัน” นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัว กลางกรุงแบกแดด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 10:04 น.
157

เชลลี คิตเทิลสัน นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัว กลางกรุงแบกแดด คาดเป็นฝีมือกลุ่ม คะตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มตัวแทนจากอิหร่าน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เชลลี คิตเทิลสัน นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัวที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก

โดยทางรัฐบาลสหรัฐฯระบุว่าพวกเขากำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวใกล้ชิดและทำงานร่วมกับรัฐบาลอิรักในการปล่อยตัวเธอ

เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่าเธอเคยรับคำเตือนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของตน รวมถึงความเสี่ยงที่จะถูกลักพาตัว จากกลุ่มตัวแทนของอิหร่านอย่าง คะตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในอิรัก

โดยแหล่งข่าวเล่าว่า รัฐบาลสหรัฐฯเคยเตือน คิตเติลสัน แล้วว่ากลุ่มคะตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์วางแผนจะลักพาตัวหรือฆ่าเธอ

สำหรับ เชลลี คิตเทิลสัน นั้นเป็นข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและอัฟกานิสถาน โดยเธอเผยแพร่บทความของเธอผ่านสื่อนานาชาติ สื่อสหรัฐฯ และสื่ออิตาลี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 10:04 น.
157
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button