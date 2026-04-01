บันเทิง

“อ๊อฟ Big Ass” เผยจุดเริ่มต้นคืนดี “แด๊กซ์” ผู้ทำลายกำแพง 15 ปีคือคนนี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 10:09 น.
134
เจ๋งบิ๊กแอส เบื้องหลังคืนดีแด๊กซ์
แฟ้มภาพ

อ๊อฟ บิ๊กแอส เผยเบื้องหลัง แด๊กซ์ คืนดีวงเก่าในรอบ 15 ปี ชมสปิริตฮีโร่ตัวจริงช่วยทำลายกำแพงในใจ เพื่อให้แฟนเพลงได้เห็นภาพดีสุด

ทำเอาแฟนเพลงขาร็อกซึ้งกันทั้งประเทศ สำหรับโมเมนต์การกลับมาเผชิญหน้าและสวมกอดกันอย่างแนบแน่นระหว่าง “แด๊กซ์ เอกรัตน์” อดีตนักร้องนำในตำนาน และสมาชิกวง Big Ass หลังจากทิ้งระยะห่างและมีรอยร้าวในความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ล่าสุด อ๊อฟ พูนศักดิ์ มือกีตาร์และโปรดิวเซอร์ของวง ได้ออกมาเผยเบื้องหลังที่แท้จริงว่า คนที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำลายกำแพงครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ เจ๋ง เดชา นักร้องนำคนปัจจุบันนั่นเอง

อ๊อฟ บนวัย 51 ปี โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้ (31 มี.ค.) โดยระบุว่า “เรื่องนี้มันเริ่มจากวันที่เจ๋งบอกกับผม ตอนเราคุยกันเรื่องจะทำคอนเสิร์ตว่า ถ้าพี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของบิ๊กแอส ผมขออย่างเดียวเลยนะพี่… ต้องมีพี่แด๊กด้วย เพื่อแฟนเพลง ส่วนตัวผม ผมมีความสุขอยู่แล้วกับทุกเวทีที่ได้เล่น”

“แต่คอนเสิร์ตใหญ่ของบิ๊กแอส ผมอยากให้มัน ‘ครบ’ ในทุกความหมายของคำว่าบิ๊กแอส เจ๋ง…สมชื่อจริงๆ ขอบคุณที่พาพี่ๆ ข้ามภูเขาลูกนี้มาได้สักที”

แด๊กซ์ ถ่ายรูปร่วมเฟรมอดีตเพื่อนร่วมวงบิ๊กแอส โดยมี เจ๋งเดชา โคนาโล ร้องนำคนปัจจุบัร่วมเฟรม
ภาพ IG @poonsak

คำขอที่เต็มไปด้วยสปิริตของนักร้องรุ่นน้องคนนี้ กลายเป็นแรงผลักดันให้อดีตเพื่อนรักได้กลับมาพูดคุยและปรับความเข้าใจกันอีกครั้ง จนเกิดเป็นภาพการปล่อยโฮกลางงานแต่งงานที่เป็นไวรัลไปก่อนหน้านี้ อ๊อฟยอมรับว่าความใจกว้างของเจ๋งคือสิ่งที่พาพี่ๆ ทุกคน “ข้ามภูเขาลูกใหญ่” ที่แบกไว้ในใจมานับสิบปีได้สำเร็จเสียที พร้อมยกย่องเจ๋งว่าเป็นคนที่ “เจ๋งสมชื่อ” และเป็นผู้เติมเต็มคำว่า Big Ass ให้สมบูรณ์แบบที่สุดในสายตาแฟนเพลง

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการกลับมาคืนดีกันในระดับส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการปิดตำนานดราม่าอันยาวนานของวงการเพลงร็อกไทย ทิ้งไว้เพียงมิตรภาพที่กลับมาผลิบานอีกครั้งภายใต้ชื่อที่แฟนๆ รักอย่าง Big Ass ซึ่งเตรียมจะมีคอนเสริ์ตใหญ่ในปลายเดือนพ.ย.นี้ด้วย.

แด๊กซ์ บิ๊กแอส Big Ass ร้องไห้คืนดีเพื่อนร่วมวง
ภาพ IG @poonsak
แด๊กซ์ Bigass คืนดีอดีตเพื่อนร่วมวง
ภาพ IG @poonsak
ภาพ @Facebook DAX ROCK​ RIDER
กบ มือกลองกับแด๊กซ์ อดีตร้องนำวงบิ๊กแอส
ภาพ Facebook @Kob BigAss

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ทหารรวบ “กระบะตบตาซุกน้ำมัน” ใต้ถุงน้ำแข็ง ลอบขนขายเมียนมา

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจับใบดำใบแดง ข่าวภูมิภาค

พระจับใบดำ-ใบแดง กองเชียร์เป็นลม 3 คนรวด คนโดนใบแดงสุดท้ายแทบทรุด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเครนดริด วอชิงตัน

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
Back to top button