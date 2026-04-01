“อ๊อฟ Big Ass” เผยจุดเริ่มต้นคืนดี “แด๊กซ์” ผู้ทำลายกำแพง 15 ปีคือคนนี้
อ๊อฟ บิ๊กแอส เผยเบื้องหลัง แด๊กซ์ คืนดีวงเก่าในรอบ 15 ปี ชมสปิริตฮีโร่ตัวจริงช่วยทำลายกำแพงในใจ เพื่อให้แฟนเพลงได้เห็นภาพดีสุด
ทำเอาแฟนเพลงขาร็อกซึ้งกันทั้งประเทศ สำหรับโมเมนต์การกลับมาเผชิญหน้าและสวมกอดกันอย่างแนบแน่นระหว่าง “แด๊กซ์ เอกรัตน์” อดีตนักร้องนำในตำนาน และสมาชิกวง Big Ass หลังจากทิ้งระยะห่างและมีรอยร้าวในความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ล่าสุด อ๊อฟ พูนศักดิ์ มือกีตาร์และโปรดิวเซอร์ของวง ได้ออกมาเผยเบื้องหลังที่แท้จริงว่า คนที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำลายกำแพงครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ เจ๋ง เดชา นักร้องนำคนปัจจุบันนั่นเอง
อ๊อฟ บนวัย 51 ปี โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้ (31 มี.ค.) โดยระบุว่า “เรื่องนี้มันเริ่มจากวันที่เจ๋งบอกกับผม ตอนเราคุยกันเรื่องจะทำคอนเสิร์ตว่า ถ้าพี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของบิ๊กแอส ผมขออย่างเดียวเลยนะพี่… ต้องมีพี่แด๊กด้วย เพื่อแฟนเพลง ส่วนตัวผม ผมมีความสุขอยู่แล้วกับทุกเวทีที่ได้เล่น”
“แต่คอนเสิร์ตใหญ่ของบิ๊กแอส ผมอยากให้มัน ‘ครบ’ ในทุกความหมายของคำว่าบิ๊กแอส เจ๋ง…สมชื่อจริงๆ ขอบคุณที่พาพี่ๆ ข้ามภูเขาลูกนี้มาได้สักที”
คำขอที่เต็มไปด้วยสปิริตของนักร้องรุ่นน้องคนนี้ กลายเป็นแรงผลักดันให้อดีตเพื่อนรักได้กลับมาพูดคุยและปรับความเข้าใจกันอีกครั้ง จนเกิดเป็นภาพการปล่อยโฮกลางงานแต่งงานที่เป็นไวรัลไปก่อนหน้านี้ อ๊อฟยอมรับว่าความใจกว้างของเจ๋งคือสิ่งที่พาพี่ๆ ทุกคน “ข้ามภูเขาลูกใหญ่” ที่แบกไว้ในใจมานับสิบปีได้สำเร็จเสียที พร้อมยกย่องเจ๋งว่าเป็นคนที่ “เจ๋งสมชื่อ” และเป็นผู้เติมเต็มคำว่า Big Ass ให้สมบูรณ์แบบที่สุดในสายตาแฟนเพลง
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการกลับมาคืนดีกันในระดับส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการปิดตำนานดราม่าอันยาวนานของวงการเพลงร็อกไทย ทิ้งไว้เพียงมิตรภาพที่กลับมาผลิบานอีกครั้งภายใต้ชื่อที่แฟนๆ รักอย่าง Big Ass ซึ่งเตรียมจะมีคอนเสริ์ตใหญ่ในปลายเดือนพ.ย.นี้ด้วย.
