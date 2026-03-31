กองทัพเผยสาเหตุย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ถูกตั้งคำถามเอี่ยวเผชิญหน้าเขมรหรือไม่?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 14:42 น.
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เปิดสาเหตุย้าย น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ยืนยันว่าเป็นการย้ายตามวงรอบ ไม่ได้ย้ายเป็นกรณีพิเศษ

จากกรณีที่ พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) มีคำสั่งพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน นายทหารในสังกัด 17 นาย โดยหนึ่งในนั้น มี น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ย้ายไปหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) รวมอยู่ด้วย โดยการโยกย้ายครั้งนี้ถูกตั้งคำถามว่าเป็นเพราะผู้กองโทนี่ ซึ่งเป็นขุนพลคนสนิทเผชิญหน้ากับเขมรที่ทมอดาหรือไม่

ล่าสุด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า การโยกย้ายดังกล่าวเป็นไปตามวงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายกำลังพลของกองทัพเรือในวาระกลางปีเดือนเมษายน ซึ่งมีการปรับย้ายรวมทั้งสิ้น 17 นาย ไม่ได้เป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ น.อ.ธรรมนูญ ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ชายแดนจันทบุรี–ตราด เช่น บริเวณบ้านสามหลัง และพื้นที่ทมอดา ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ

จึงเห็นควรให้นำศักยภาพดังกล่าวไปเสริมการทำงานในหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักด้านข้อมูลและเทคนิคของกองทัพเรือ และมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ

สำหรับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร.) มีภารกิจสำคัญในการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่จันทบุรีและตราด ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่สู้รบและยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมาก ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพล ในเชิงยุทธวิธี การกวาดล้างทุ่นระเบิดช่วยให้หน่วยทหารสามารถปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการสูญเสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ การปรับบทบาทของหน่วยจากภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ไปสู่การสนับสนุนในลักษณะ “ชุดช่างสนาม” ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางยุทธวิธี โดยช่วยเปิดเส้นทางในพื้นที่เสี่ยง จัดทำพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งฐาน และสนับสนุนการเคลื่อนที่ของกำลังรบหลักให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน หน่วยยังมีบทบาทด้านการรวบรวมหลักฐานในพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งการตรวจพิสูจน์ชนิดของทุ่นระเบิด การบันทึกพิกัด และจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการยืนยันบทบาทของประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

กปช.จต. ย้ำว่า การปรับย้ายกำลังพลครั้งนี้ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งในมิติความมั่นคงและการสนับสนุนภารกิจในระดับสากล ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

