พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

Suriyen J.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 14:56 น.
เพจดังเปิดคลิปแฉ พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ ซ้ำโดนสั่งห้ามพนักงานไปแจ้งความ

เพจเฟซบุ๊ก รถเมล์ไทย Rotmaethai โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์พนักงานขับรถถูกผู้โดยสารทำร้ายร่างกายบนรถเมล์ โดยระบุว่า คลิปบนรถเมล์สาย 101 คันหนึ่ง พนักงานขับรถถูกผู้โดยสารหัวร้อนทำร้ายร่างกาย เพราะโบกเรียกรถเมล์แล้วไม่จอดรับผู้โดยสาร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 08:16 น.

จากการสอบถามคนที่ส่งคลิปมา ซึ่งน่าจะเป็นพนักงาน ขสมก. บอกมาตามที่แคปหน้าจอมาให้ดูนั่นแหละ ที่ว่าไม่ให้พนักงานขับรถไปแจ้งความ ก็ไม่รู้จริงเท็จประการใดกับข้อความที่แคปมานี้ โอ้โห…ทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ ไม่ให้แจ้งความได้อย่างไร เพราะอะไรล่ะถึงไม่ให้แจ้งความ กลัวเรื่องบานปลายอย่างนั้นหรือ

ก่อนหน้านี้ เห็นมีพนักงาน ขสมก. บางคนออกมาโพสต์ว่า ไม่ต้องใส่ใจ…ขสมก. จัดการกันเอง มีขั้นตอนอยู่แล้ว คนนอก (ผู้โดยสาร/บัสแฟน) ไม่ต้องใส่ใจหรอก หรือพนักงาน ขสมก. บางคนบอกว่าเรื่องในบ้าน คนในบ้านจัดการเองได้ งั้นแสดงว่าก็เข้าเค้าสินะ ถึงไม่ให้แจ้งความ

ภาพเหตุการณ์ผู้โดยสารหัวร้อนกำลังทำร้ายร่างกายพนักงานขับรถเมล์สาย 101
ส่วนเรื่องขับรถเมล์ไม่จอดเข้าป้ายจนผู้โดยสารหัวร้อน นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็ไม่รู้จะถอดบทเรียนกันไหมนะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ร้องเรียนก็บ่อย แต่ไม่ได้รับการแก้ไข อ้างว่าผู้โดยสารไม่โบกบ้าง เล่นมือถือบ้าง ทั้งที่พนักงานบางคนที่พูดมา ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือทำงานอยู่สายอื่น (ประเภทขี้เสือก) ผู้โดยสารบางคนโบกให้ตายก็ไม่จอด จนมีผู้โดยสารหัวร้อนขึ้นมาทำร้ายร่างกายพนักงานขับรถแบบนี้

จากการที่วิเคราะห์ดู ผู้แจ้งคงเรียกร้องขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับกรณีนี้ อีกทั้งไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบหายไป และอยากให้เป็นอุทาหรณ์ ให้แก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้โดยสารและพนักงานทุกระดับ ขสมก. พร้อมบวก หาคลิปไม่ยากหรอกมั้งครับ แล้วก็ช่วยสืบเสาะหาข้อเท็จจริง กับข้อความที่ว่าไม่ให้พนักงานขับรถไปแจ้งความ จริงเท็จประการใด เพราะทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้ จะไม่ให้แจ้งความได้อย่างไร อีกทั้งผู้แจ้งมีภาพผู้โดยสารที่ทำร้ายร่างกายซึ่งเห็นใบหน้าชัดเจนด้วย

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

