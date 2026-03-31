กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

ข่าวข่าวต่างประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 15:00 น.
วิกฤติพลังงานกระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่าย หลังราคาน้ำมันพุ่งลิตรละ 71 บาท

โลกออนไลน์กำลังฮือฮากับคลิปวิดีโอของ “บรูซ ดันน์” อดีตคนดังรายการเรียลลิตี้ในออสเตรเลีย ที่ออกมาเผยเคล็ดลับการเอาตัวรอดในยุคน้ำแพง และวิกฤติพลังงานที่กระทบไปทั่วโลก ด้วยการเปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารเหลือทิ้งให้กลายเป็น น้ำมันดีเซล สำหรับเติมเชื้อเพลิงในรถยนต์

บรูซ ดันน์ เล่าว่า เขาตัดสินใจเริ่มทำระบบ ต้มน้ำมันดีเซลใช้เอง หลังจากราคาน้ำมันในออสเตรเลียพุ่งทะลุ 3.15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 71 บาทต่อลิตร ซึ่งเขามองว่าเป็นราคาที่เกินจะรับไหว โดย ดันน์ ใช้น้ำมันพืชใช้แล้วที่ขอฟรีจากร้านฟิชแอนด์ชิปส์ มาผ่านการกรองและแปรรูปอย่างง่าย ๆ ก่อนนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 50:50 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ทันทีครึ่งหนึ่ง ระบบนี้ใช้ได้ผลดีกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าที่มีปั๊มน้ำมันแบบกลไก ซึ่งทนทานและรองรับน้ำมันทางเลือกได้ดีกว่ารถรุ่นใหม่ที่มีระบบซับซ้อน

ภาพจาก : TikTok @heres_brucy

ดันน์ เผยว่า เขาเคยต้องจ่ายเงินสูงถึง 500 ดอลลาร์ (เกือบ 18,000 บาท) ในการเติมน้ำมันเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นภาระที่หนักหนาเกินไปสำหรับคนที่อาศัยในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีขนส่งสาธารณะแม้รถของบรูซจะยังวิ่งได้ดีไม่มีปัญหา และเริ่มมีเพื่อนฝูงรวมถึงครอบครัวสนใจอยากทำตาม แม้จะต้องแลกกับกลิ่นรถที่เหมือนอยู่ในร้านขายฟิชแอนด์ชิปส์ก็ตาม

ขณะที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ได้ออกมาให้คำเตือนที่สำคัญต่อการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาต้มเป็นน้ำมันดีเซลสำหรับเติมรถยนต์ เอาไว้ด้วย ระบุว่า

“รถยนต์รุ่นใหม่อาจไม่รองรับน้ำมันลักษณะนี้ และอาจสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเครื่องยนต์ น้ำมันที่ผลิตเองนี้ใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์เด็ดขาดเพราะไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย ทั้งกระบวนการผลิตเองมีความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัยหากไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ”

ภาพจาก : TikTok @heres_brucy
@heres_brucy

I know a scam when I see one

♬ original sound – Bruce Dunne

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : nypost, TikTok @heres_brucy

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ณวัฒน์ ตั้งข้อสงสัยสต็อกน้ำมันเก่าอัปราคา ทำกำไร ข่าว

ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

28 วินาที ที่แล้ว
เจ้าของบ้านติดป้ายวางยาเบื่อหมา ฉะเชิงเทรา ข่าว

ขึ้นป้ายขู่วางยาสุนัข! มุมเจ้าของบ้านเปิดใจ ทนมา 6 ปี แมวตาย-สัตว์เลี้ยง 10 ตัวก็ไม่รอด

54 วินาที ที่แล้ว
กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท ข่าว

กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

11 นาที ที่แล้ว
พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ ข่าว

พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเผยสาเหตุย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ถูกตั้งคำถามเอี่ยวเผชิญหน้าเขมรหรือไม่?

30 นาที ที่แล้ว
ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา &quot;ยอมแล้ว เอาไปเลย&quot; บันเทิง

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา “ยอมแล้ว เอาไปเลย”

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชนประหยัด เริ่ม 1 เมษายน 2569 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเช่าอนุทินสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันในจ.นครพนม เลขเด็ด

ทะเบียนรถนายกฯ อนุทิน ขับสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน เลขเด็ดโค้งสุดท้าย งวด 1/4/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีสาวลาว นนทบุรี กลิ่นศพ ข่าวอาชญากรรม

รุมชี้เป้า หลังเพจดังเปิดข้อมูลกลิ่นศพโชยเข้ารร. เหตุยังหาชิ้นส่วนไม่ครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ออกโรงป้อง “ผู้กองโทนี่” ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเดินทางไทย-ญี่ปุ่น ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; เปิดใจ น้อมรับคำสั่งเด้งฟ้าผ่า ลั่นรู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” เปิดใจ หลังถูกสั่งเด้งฟ้าผ่า รู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกโบว์ ฟาดกลับใครบอกไม่ขึ้นราคาตอน 4 ทุ่ม มองไม่ควรแจ้งล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามกัมพูชาอ้างไทยขโมยวัฒนธรรมและดินแดน ข่าวต่างประเทศ

นางงามเขมร ไม่ทน ไทยขโมยสไบ-ดินแดน ลั่น หลงเชื่อรูป AI ไปเรียนมาใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ส่งพัสดุ 3 ค่ายใหญ่ ประกาศขึ้นราคาชั่วคราว 3 บ. เริ่ม 1 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม “ไมโครซอฟท์” ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ดันไทยเป็นผู้นำ AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รัชดา&quot; เบรกโซเชียล &quot;อนุทิน&quot; ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย ข่าวการเมือง

“รัชดา” เบรกโซเชียล “อนุทิน” ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ป.ป.ช. เห็นชอบคำร้องยื่นศาลฎีกา เอาผิด 44 สส. พรรคส้มยื่นแก้ ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! มนต์สิทธิ์ ล้วงไหโชว์เลขปิงปอง 3 ตัวตรง ซูมชัด ๆ เลขเด็ดงวดนี้ 1 เม.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาดมปลอม โป๊ยเซียน ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัยยาดมปลอมแบรนด์ดัง ทำเหมือนมาก! จนน่าห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5 ข่าว

ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล&quot; รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา ข่าวการเมือง

ประวัติ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ตั้งคำถาม “น.อ.ธรรมนูญ วรรณา” ถูกย้าย เผชิญหน้ารองนายกเขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา &quot;ยอมแล้ว เอาไปเลย&quot;

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา “ยอมแล้ว เอาไปเลย”

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชนประหยัด เริ่ม 1 เมษายน 2569

ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
Back to top button