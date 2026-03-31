กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

วิกฤติพลังงานกระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่าย หลังราคาน้ำมันพุ่งลิตรละ 71 บาท
โลกออนไลน์กำลังฮือฮากับคลิปวิดีโอของ “บรูซ ดันน์” อดีตคนดังรายการเรียลลิตี้ในออสเตรเลีย ที่ออกมาเผยเคล็ดลับการเอาตัวรอดในยุคน้ำแพง และวิกฤติพลังงานที่กระทบไปทั่วโลก ด้วยการเปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารเหลือทิ้งให้กลายเป็น น้ำมันดีเซล สำหรับเติมเชื้อเพลิงในรถยนต์
บรูซ ดันน์ เล่าว่า เขาตัดสินใจเริ่มทำระบบ ต้มน้ำมันดีเซลใช้เอง หลังจากราคาน้ำมันในออสเตรเลียพุ่งทะลุ 3.15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 71 บาทต่อลิตร ซึ่งเขามองว่าเป็นราคาที่เกินจะรับไหว โดย ดันน์ ใช้น้ำมันพืชใช้แล้วที่ขอฟรีจากร้านฟิชแอนด์ชิปส์ มาผ่านการกรองและแปรรูปอย่างง่าย ๆ ก่อนนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 50:50 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ทันทีครึ่งหนึ่ง ระบบนี้ใช้ได้ผลดีกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าที่มีปั๊มน้ำมันแบบกลไก ซึ่งทนทานและรองรับน้ำมันทางเลือกได้ดีกว่ารถรุ่นใหม่ที่มีระบบซับซ้อน
ดันน์ เผยว่า เขาเคยต้องจ่ายเงินสูงถึง 500 ดอลลาร์ (เกือบ 18,000 บาท) ในการเติมน้ำมันเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นภาระที่หนักหนาเกินไปสำหรับคนที่อาศัยในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีขนส่งสาธารณะแม้รถของบรูซจะยังวิ่งได้ดีไม่มีปัญหา และเริ่มมีเพื่อนฝูงรวมถึงครอบครัวสนใจอยากทำตาม แม้จะต้องแลกกับกลิ่นรถที่เหมือนอยู่ในร้านขายฟิชแอนด์ชิปส์ก็ตาม
ขณะที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ได้ออกมาให้คำเตือนที่สำคัญต่อการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาต้มเป็นน้ำมันดีเซลสำหรับเติมรถยนต์ เอาไว้ด้วย ระบุว่า
“รถยนต์รุ่นใหม่อาจไม่รองรับน้ำมันลักษณะนี้ และอาจสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเครื่องยนต์ น้ำมันที่ผลิตเองนี้ใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์เด็ดขาดเพราะไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย ทั้งกระบวนการผลิตเองมีความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัยหากไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ”
@heres_brucy
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม
- ออสเตรเลีย วอนประชาชนขับรถช้าๆ ลดการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงาน
- วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง
อ้างอิงจาก : nypost, TikTok @heres_brucy
