ขึ้นป้ายขู่วางยาสุนัข! มุมเจ้าของบ้านเปิดใจ ทนมา 6 ปี แมวตาย-สัตว์เลี้ยง 10 ตัวก็ไม่รอด
เจ้าของบ้านเปิดใจขึ้นป้ายขู่วางยา ทนมากว่า 6 ปี หมาดุกัดแมวตาย ซ้ำยังไล่กัดคนที่ผ่านไปมา แค้นจัดเอากระถางธูปวางหน้าบ้านคู่กรณี เขียนว่า “หมาบ้านนี้คือฆาตกร”
ก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามบนโซเชียลหลังจากที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ชมรมจิตอาสารักสัตว์” ลงภาพบ้านหลังหนึ่งในจ.ฉะเชิงเทรา รั้วหน้าบ้านติดป้ายไวนิลข้อความโชว์หราว่า “ผมจะวางยาเบื่อหมาในบริเวณบ้านตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป” ด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนมากจึงตั้งคำถามว่า การติดป้ายข้อความแบบนี้สามารถทำได้ปกติหรือไม่
ล่าสุดรายงานของข่าวสดไปสอบถามต้นสายปลายเหตุจากนายเอ (นามสมมติ) เจ้าของบ้านที่ติดป้ายบริเวณซอยโรงต้ม หมู่4 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จึงทราบว่าปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวนำป้ายไวนิลออกไปแล้ว เหลือเพียงเศษเชือกสีแดงที่ถูกตัดทิ้งไว้ติดอยู่ที่รั้ว โดยเจ้าตัวเปิดเผยสาเหตุที่ทำลงไปเนื่องจากเป็นปัญหาที่สะสมมานานกว่า 5-6 ปี ปัญหาเกิดจากบ้านข้างเคียงเลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดและสายพันธุ์ขนาดใหญ่รวมกว่า 5 ตัวซึ่งมักจะหลุดออกมานอกบ้านเป็นประจำ เคยไล่กัดทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมามาบ่อยครั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สัตว์เลี้ยงของตนทั้งห่าน ไก่ เป็ด นกยูง และแมว ถูกกัดตายรวมแล้วกว่า 10 ตัว
กระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ตื่นเช้ามาพบรอยเท้าสุนัขเปื้อนดินเต็มหน้าบ้าน และพบว่า “แมวพันธุ์เมนคูน” ของตัวเองหายไปจึงสงสัยสุนัขข้างบ้านมากัด พอเดินสำรวจรั้วข้างบ้านที่อยู่ติดกัน ก็พบว่า แมวถูกกสุนัขกัดจนตาย
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านระบุ ได้นำภาพถ่ายและอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงใส่กระถางธูปวางหน้าบ้านคู่กรณี โดยเขียนที่รูปว่า “หมาบ้านนี้คือฆาตกร” จากนั้นด้วยความแค้นใจจึงสั่งทำป้ายไวนิลมาติดไว้ที่บ้านฝั่งตรงข้ามของบ้านเจ้าของหมา ซึ่งเป็นบ้านของตนเองอีกหลัง จนเป็นเหตุให้ต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาพูดคุย ขอให้ปลดป้ายลงเมื่อ 29 มี.ค. วันถัดมาตนจึงถอดป้ายออก
อย่างไรก็ตาม หลังปลดป้ายออกทราบว่า เจ้าของสุนัขได้ย้ายสุนัขตัวที่มีพฤติกรรมดุร้ายออกไปเลี้ยงที่อื่นแล้ว
ขณะที่ ป้าดา อายุ 67 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า ตนก็เคยประสบเหตุจากสุนัขจากบ้านดังกล่าวมาแล้ว โดยสุนัขพยายามกระโจนใส่ขณะเดินผ่าน โชคดีที่มีรั้วกั้น เวลาเดินผ่านบ้านนี้ต้องมีไม้ป้องกันตัว นอกจากนี้ยังเคยเห็นสุนัขหลุดออกมาไล่รถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมา ขณะที่แมวของตนก็เคยถูกสุนัขกัดตายเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะแมวของตนวิ่งเข้าไปในบ้านเขาเอง
นอกจากนี้ ลุงเฉลิม อายุ 55 ปี ชาวบ้านอีกราย ระบุว่า สุนัขกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนหลายตัว นิสัยดุร้ายและตัวใหญ่เป็นสายพันธ์ต่างประเทศ ดุถึงขนาดสุนัขไทยในซอยยังเคยถูกรุมกัดมาแล้ว ส่วนตนเองเคยถูกไล่ต้องใช้ไม้และก้อนหินป้องกันตัวจึงรอดมาได้
ทั้งนี้ในส่วนของเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัข มีรายงานว่ามีการพยายามติดต่อ แต่บ้านปิดเงียบไม่มีคนอาศัยอยู่ในบ้าน.
