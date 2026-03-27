กัน จอมพลัง เล่าระทึก เขมรอ้างขอเจรจา แต่พกปืนเต็มกำลังประชิดฝั่งไทย
กัน จอมพลัง พบกองกำลังกัมพูชา 40 นาย ขนปืนประชิดแดนฝั่งไทย อ้างมาเจรจา เผยเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือเต็มกำลัง ลั่น เหตุการณ์ตึงเครียดเพราะเขมร
วิกฤตน้ำมันโลกยังวิกฤติและต้องจับตากันต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชายังไม่คลี่คลายลงง่าย ๆ ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมา โพสต์อัปเดตเหตุการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดน เผยว่า คนจากฝั่งกัมพูชาพร้อมกำลังพลอีก 40 คนเดินเข้ามาประชิดรั้วฝั่งไทย อ้างว่าแค่จะเข้ามาพูดคุยแต่พกปืนมาด้วย ฝั่งหนุ่มกันกังวลว่าหากคุยไม่รู้เรื่องอีกฝ่ายจะโจมตีเลยหรือไม่
อย่างไรก็ดี กัม จอมพลัง ยืนยันว่า ฝั่งที่ทำให้สถานการณ์บริเวณชายแดนตึงเครียดคือ กัมพูชา ไม่ใช่ประเทศไทย เพราะอีกฝั่งขนกำลังพลและอาวุธมาประชิดถึงฝั่งไทย
“เขมรอ้างแค่มาคุยว่าไทยทำอะไร แค่มาคุยแล้วพกปืนมาทำไรเยอะแยะหรือกะคุยไม่รู้เรื่องใส่เลยหรือเปล่า ถึงกล้าขนปืนกับขนกำลังโดยรอบกว่า 40 คนมาประชิดแดนฝั่งไทย แล้วพฤติกรรมเขมรไม่ออกลีลาเยอะ เพราะเขมรไม่คิดว่าผู้กองตรงทมอดาจะพร้อมเตรียมของไว้แน่น ฝั่งไทยจะเอาอีโบ๊ะขึ้นมาบนตู้ในภาพซ้ายมือ ซึ่งพลจัตวาของเขมรอยู่ด้านหน้า ถ้าอีโบ๊ะทำงานด้านล่างเป็นปุ๋ยหมด
คนที่ทำให้สถานการณ์ตรงนี้มันตึงเครียดคือเขมรไม่ใช่พวกเรา เราอยู่ในที่ของเราคุณขนอาวุธมาประชิดเราเอง”
