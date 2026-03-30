พรรคประชาชนระทึก ป.ป.ช. เตรียมยื่นศาล กรณี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112
พรรคส้มระทึก ป.ป.ช. เตรียมยื่นศาล กรณี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112 ส่วนจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลฎีกา
จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญนั้น
ล่าสุด แหล่งข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 วันนี้ จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ โดยต้องรอให้ประธาน ป.ป.ช.เรียกประชุม และบรรจุวาระ เพื่อให้มีมติรับรองคำร้องที่จะยื่นต่อศาลฎีกา ซึ่งหากมีมติรับรองแล้ว ตามขั้นตอนจะส่งคำร้องให้กับศาลฎีกาต่อไป ส่วนการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง สส.นั้น อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกา
จากการตรวจสอบพบว่าในจำนวน 44 สส. นั้นมี 10 คนจากพรรคประชาชนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นายวาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นายธีรัจชัย พันธุมาศ และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
