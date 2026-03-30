ม็อบ No Kings ประชาชน 8 ล้านคนลงถนน ประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์
ม็อบ No Kings ทั่วสหรัฐฯ ยอดผู้ประท้วงทะลุ 8 ล้านคน ต่อต้านนโยบายรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ No Kings ครั้งที่ 3
ผู้จัดงานประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามากกว่า 8 ล้านคน ประชาชนออกมารวมตัวกันเพื่อคัดค้านนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล พวกเขาต่อต้านการทำสงครามในอิหร่าน การใช้มาตรการรุนแรงกับผู้อพยพ ปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น
ผู้จัดงานกล่าวว่า “ทรัมป์ต้องการปกครองพวกเราแบบเผด็จการ แต่ที่นี่คืออเมริกา อำนาจเป็นของประชาชน ไม่ใช่ของคนที่อยากตั้งตัวเป็นกษัตริย์ หรือกลุ่มมหาเศรษฐีพรรคพวกของเขา”
โฆษกทำเนียบขาวเรียกการประท้วงครั้งนี้ว่า “เซสชันบำบัดอาการคลุ้มคลั่งทรัมป์” คนกลุ่มเดียวที่สนใจเรื่องนี้คือนักข่าวที่ได้รับเงินจ้างมาทำข่าวเท่านั้น
สำนักข่าวบีบีซีไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เข้าร่วมชุมนุมตามที่ผู้จัดงานกล่าวอ้างได้ การประท้วง No Kings สองครั้งก่อนหน้านี้มีผู้เข้าร่วมหลักล้านคนเช่นเดียวกัน
การชุมนุมเกิดขึ้นในเมืองใหญ่เกือบทุกแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งวันเสาร์ ประชาชนในเมืองขนาดเล็กทั่วประเทศต่างออกมารวมตัวกัน ผู้คนในต่างประเทศอย่างกรุงปารีสรวมถึงกรุงลอนดอนก็ออกมาร่วมชุมนุมด้วย
ผู้ประท้วงเดินขบวนไปตามท้องถนนในใจกลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตลอดช่วงบ่าย ฝูงชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในเมืองหลวงของประเทศ ผู้ชุมนุมยืนเรียงรายบนบันไดของอนุสรณ์สถานลินคอล์น พวกเขารวมตัวกันจนเต็มพื้นที่เนชันแนลมอลล์
ผู้ประท้วงชูหุ่นจำลองของทรัมป์ รองประธานาธิบดีเจ.ดี. แวนซ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ในรัฐบาล พวกเขาเรียกร้องให้มีการขับไล่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ออกจากตำแหน่งพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย รูปแบบการประท้วงนี้คล้ายคลึงกับการชุมนุม No Kings ในครั้งอดีต
การประท้วง No Kings จุดหลักเมื่อวันเสาร์จัดขึ้นที่รัฐมินนิโซตา รัฐนี้เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางสังหารพลเมืองอเมริกันสองคนชื่อ เรเน นิโคล กูด กับอเล็กซ์ เพรตติ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา การเสียชีวิตของทั้งสองคนสร้างความโกรธแค้นอย่างหนัก เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศเพื่อต่อต้านยุทธวิธีจัดการผู้อพยพของรัฐบาลทรัมป์
ประชาชนหลายพันคนถือป้ายประท้วงเดินขบวนเต็มท้องถนนในเมืองเซนต์พอล นักการเมืองพรรคเดโมแครตชื่อดังหลายคนขึ้นเวทีปราศรัยบริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภาของรัฐ ศิลปินดังอย่าง บรูซ สปริงส์ทีน ขึ้นเวทีร้องเพลง “Streets of Minneapolis” เพื่อต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายผู้อพยพที่รุนแรง
ฝูงชนหลายพันคนรวมตัวกันที่ไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์ก พวกเขาเดินขบวนผ่านย่านมิดทาวน์ของแมนฮัตตัน ตำรวจต้องปิดการจราจรบนถนนสายหลักเพื่อเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุม
โรเบิร์ต เดอ นีโร นักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เข้าร่วมการประท้วงในนครนิวยอร์กด้วย เขาให้สัมภาษณ์กับทอม บรูก นักข่าวบีบีซีว่า การออกมาประท้วงต่อต้านทรัมป์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เดอ นีโร กล่าวถึงทรัมป์ว่า “ผมคิดว่าคนเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วว่าผู้ชายคนนี้ทำให้สถานการณ์แย่ลงทุกวัน ตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะสงคราม สิ่งต่อไปที่เขาจะทำคือการส่งทหารราบลงพื้นที่ เขาบ้าไปแล้ว”
เดอ นีโร กล่าวเสริมว่า “มันง่ายมาก เราต้องลุกขึ้นสู้กับเขา สู้กับระบอบการปกครองนี้ด้วยทุกสิ่งที่เรามี เราต้องต่อสู้อย่างสันติ เราต้องต่อต้าน เราไม่มีทางเลือกอื่น”
ทรัมป์มักมีปัญหากระทบกระทั่งกับเดอ นีโร มาตลอดเส้นทางการเมือง เมื่อเดือนก่อนทรัมป์เรียกนักแสดงชื่อดังคนนี้ว่า “คนป่วยจิตทราม” ผู้มี “ไอคิวต่ำมาก” ทรัมป์โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทรูธ โซเชียล ว่าเดอ นีโรไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังทำหรือพูดอะไร บางเรื่องเข้าข่ายอาชญากรรมร้ายแรงด้วยซ้ำ
กรมตำรวจนิวยอร์กรายงานตัวเลขจากการประท้วง No Kings ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมว่า มีประชาชนมากกว่า 100,000 คนออกมารวมตัวกันทั่วทั้งห้าเขตของเมือง
การประท้วงครั้งนี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระบุว่าตำรวจลอสแอนเจลิสจับกุมผู้ประท้วงสองคนในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง แถลงการณ์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ระบุว่ามีกลุ่มคนที่กระทรวงเรียกว่าผู้ก่อจลาจล 1,000 คน ปิดล้อมอาคารรัฐบาลกลางรอยบัล ฝูงชนเริ่มขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เจ้าหน้าที่สองนายถูกก้อนซีเมนต์ปาใส่จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
กรมตำรวจลอสแอนเจลิสรายงานการจับกุมผู้ชุมนุมหลายรายในพื้นที่อื่นของเมือง หลังจากผู้ประท้วงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งสลายการชุมนุมบริเวณใกล้เรือนจำกลาง ตำรวจยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางใช้มาตรการที่ไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิตเพื่อผลักดันฝูงชนออกจากพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนผู้ประท้วงล่วงหน้าแล้วว่าห้ามพยายามพังประตู ห้ามขว้างปาสิ่งของ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเหตุการณ์จับกุมในเมืองดัลลัสเช่นกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดการปะทะกันเล็กน้อย เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายต่อต้านเข้ามาปิดกั้นถนนเพื่อขัดขวางขบวนพาเหรดของกลุ่ม No Kings
ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศออกมารวมตัวประท้วงในหลายเมือง เช่น กรุงปารีส กรุงลอนดอน กรุงลิสบอน
ตัวเลขประเมินผู้ประท้วงกว่า 8 ล้านคนเมื่อวันเสาร์ทำลายสถิติการชุมนุม No Kings ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม การประท้วงครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมเกือบ 7 ล้านคน
หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาสั่งระดมกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าพื้นที่ ฝั่งผู้จัดงานยังคงยืนยันว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นไปอย่างสันติ
ทรัมป์เดินหน้าขยายขอบเขตอำนาจประธานาธิบดีนับตั้งแต่กลับเข้าทำงานในทำเนียบขาวเมื่อเดือนมกราคม 2025 เขาใช้อำนาจฝ่ายบริหารออกคำสั่งยุบหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลาง เขาสั่งส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าไปในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา แม้ผู้ว่าการรัฐหลายแห่งจะแสดงการคัดค้านก็ตาม
ประธานาธิบดียังออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับสูงของรัฐบาลดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เขามองว่าเป็นศัตรูทางการเมือง
ประธานาธิบดีกล่าวอ้างว่าการกระทำของเขาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤต เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการทำตัวเป็นเผด็จการโดยระบุว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์เมื่อเดือนตุลาคมว่า “พวกเขาเรียกผมว่าเป็นกษัตริย์ ผมไม่ใช่กษัตริย์”
กลุ่มผู้วิพากษ์วิจารณ์ออกมาเตือนว่าความเคลื่อนไหวบางอย่างของรัฐบาลชุดนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ การกระทำเหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยของอเมริกา
