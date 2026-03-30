เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม เตรียมกำเงินเปิดโปงคดีฉาว หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล
จากกรณีที่ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ “หมอของขวัญ” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ KKC Clinic เคยประกาศกร้าวก่อนหน้านี้ว่า พร้อมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะต้องใช้เงินกี่ล้านบาทก็พร้อมจ่าย หลังมีกลุ่มเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ซึ่งมีนายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นหนึ่งในแคนดิเดต สส.
ย้อมกลับไปเมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ เรื่องกรณีที่มีการประท้วงให้นับคะแนนใหม่ โดยตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “หากนับใหม่แล้วได้คะแนนเท่าเดิม ใครจะรับผิดชอบ ผู้ที่ปลุกปั่น หรืออยู่หลังฉาก ใส่แมสก์ ใส่หมวก ใส่แว่น จะรับผิดชอบหรือไม่” จากคำให้สัมภาษณ์ ทำให้หลังจากนั้น หมอของขวัญ โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา หมอของขวัญ โพสต์ข้อความอัปเดตผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ได้รับหมายไต่สวนมูลฟ้อง สุชาติ ชมกลิ่น ฟ้องชั้นจ้า เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน ทำไมคะ กลัวอะไร ประวัติเริ่ดขนาดนี้ คนเราจะชอบธรรมก็ต้องชอบธรรมด้วยการกระทำของตัวเองนะ อส แมนมากกก อดท เริ่ด นักการเมืองบ้านเมืองเรามันเริ่ด!”
ล่าสุด (30 มี.ค.) หมอของขวัญ โพสต์ข้อความว่า “เกียมตังไว้จ่ายนับคะแนนใหม่ชลบุรีไม่ได้ใช้ เอามาสืบเรื่องตึก SKYY9 ที่ดินชลบุรี ค้ามนุษย์เก็บเบอรี่ที่ฟินแลนด์ดีกว่า มึงปลุกเทพีสงครามให้ตื่นจากหลับไหลเองนะ ทั่นสุชาติ ชมกลิ่น” พร้อมกับระบุข้อความอีกด้วยว่า “จากเกลียดยกชุด ตอนนี้กูโฟกัสได้ละว่าควรเกลียดใคร ขุดใคร เปิดใคร”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: