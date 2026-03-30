เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:46 น.
เดือด! "หมอของขวัญ" ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม เตรียมกำเงินเปิดโปงคดีฉาว หลังโดน "สุชาติ" แจกหมายศาล

จากกรณีที่ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ “หมอของขวัญ” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ KKC Clinic เคยประกาศกร้าวก่อนหน้านี้ว่า พร้อมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะต้องใช้เงินกี่ล้านบาทก็พร้อมจ่าย หลังมีกลุ่มเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ซึ่งมีนายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นหนึ่งในแคนดิเดต สส.

ย้อมกลับไปเมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ เรื่องกรณีที่มีการประท้วงให้นับคะแนนใหม่ โดยตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “หากนับใหม่แล้วได้คะแนนเท่าเดิม ใครจะรับผิดชอบ ผู้ที่ปลุกปั่น หรืออยู่หลังฉาก ใส่แมสก์ ใส่หมวก ใส่แว่น จะรับผิดชอบหรือไม่” จากคำให้สัมภาษณ์ ทำให้หลังจากนั้น หมอของขวัญ โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา หมอของขวัญ โพสต์ข้อความอัปเดตผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ได้รับหมายไต่สวนมูลฟ้อง สุชาติ ชมกลิ่น ฟ้องชั้นจ้า เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นรัฐมนตรีนั่งไล่ฟ้องประชาชน ทำไมคะ กลัวอะไร ประวัติเริ่ดขนาดนี้ คนเราจะชอบธรรมก็ต้องชอบธรรมด้วยการกระทำของตัวเองนะ อส แมนมากกก อดท เริ่ด นักการเมืองบ้านเมืองเรามันเริ่ด!”

พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ หมอของขวัญ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก
FB/ Doctorkatekate

ล่าสุด (30 มี.ค.) หมอของขวัญ โพสต์ข้อความว่า “เกียมตังไว้จ่ายนับคะแนนใหม่ชลบุรีไม่ได้ใช้ เอามาสืบเรื่องตึก SKYY9 ที่ดินชลบุรี ค้ามนุษย์เก็บเบอรี่ที่ฟินแลนด์ดีกว่า มึงปลุกเทพีสงครามให้ตื่นจากหลับไหลเองนะ ทั่นสุชาติ ชมกลิ่น” พร้อมกับระบุข้อความอีกด้วยว่า “จากเกลียดยกชุด ตอนนี้กูโฟกัสได้ละว่าควรเกลียดใคร ขุดใคร เปิดใคร”

FB/ Doctorkatekate

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

27 วินาที ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

3 นาที ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

36 นาที ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

44 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

55 นาที ที่แล้ว
&quot;สส.ตี๋&quot; บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ ข่าวการเมือง

“สส.ตี๋” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 เพราะคนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม ข่าว

สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ หลอกคนไทย จ่าย 2 หมื่น แลกตู้เซฟ “ซัดดัม ฮุสเซน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข ข่าวต่างประเทศ

บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;พลอย ชวพร&quot; แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี บันเทิง

ประวัติ “พลอย ชวพร” แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน แฟชั่นและความงาม

เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือด! &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน &quot;สุชาติ&quot; แจกหมายศาล ข่าว

เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก ข่าว

สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น &#039;คิทแคท&#039; รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน ข่าวต่างประเทศ

เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียงใหม่วิกฤตหนัก ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน ข่าว

เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งเสริมทางเลือก ใช้น้ำมันดีเซล B20 ราคาถูกกว่า สู้วิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด ข่าว

เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวเทศกาล สงกรานต์ พะยา 2569 Bubble Wave Phayao สาดน้ำริมกว๊าน ท่องเที่ยว

สงกรานต์ 2569 พะเยา คอนเสิร์ตริมกว๊าน จัดเต็มนักร้องดัง 3 วัน 3 คืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งด่วน สั่งปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล ข่าว

ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
Back to top button